«Первый ОФД» расширил возможности системы обработки фискальных данных

Компания ЭСК (бренд «Первый ОФД») представила на рынок очередное обновление своих сервисов. Новые функции системы обработки фискальных данных позволяют управлять кассами и упрощают процессы пользования личным кабинетом клиента, сообщили CNews в «Первом ОФД».

В личном кабинете клиента «Первого ОФД» появился раздел «Мониторинг», в котором пользователь может быстро получить уведомления по статусам основных параметров работы кассовой техники. В частности, пользователь может увидеть, все ли его кассы находятся в сети и передают данные в ФНС, на скольких кассах открыта и закрыта смена, нет ли фискальных накопителей, которые нужно срочно заменить, оплачена ли или активирована ли услуга ОФД. Система мониторинга позволяет быстро идентифицировать проблемные кассы и предпринять необходимые меры, чтобы избежать остановки в работе торговой точки, рассказали в компании.

Также в личном кабинете клиента стала доступна возможность формирования иерархической организационной структуры компании. Клиенты, оперирующие торговыми точками в разных городах, под разными брендами или в разных форматах, смогут сгруппировать свои кассы так, как им это удобно, и назначить соответствующие права доступа к системе для своих сотрудников.

В новом релизе обновлена процедура регистрации клиента. Теперь клиенты прямо в процессе регистрации в личном кабинете «Первого ОФД» смогут заказать квалифицированную электронную подпись (КЭП). КЭП необходима для онлайн-регистрации касс в ФНС России. Также КЭП может быть использована и для ведения электронного документооборота с «Первым ОФД», если это необходимо клиенту. Регистрация в личном кабинете теперь возможна и без применения КЭП.

Кроме того, «Первый ОФД» ввел новый способ быстрого подключения услуги обработки фискальных данных — код активации. Он представляет собой предоплаченный сертификат на подключение к сервису «Первый ОФД», в котором содержится уникальный код и пошаговая инструкция по подключению кассы. Приобрести данный сертификат можно у партнеров «Первого ОФД» в любом регионе России.

«При разработке наших продуктов мы стремимся не просто обеспечить соответствие требованиям законодательства о применении контрольно-кассовой техники, но и предложить клиентам и партнерам удобные инструменты для контроля и управления бизнесом», — отметил Алексей Краснопольский, директор по развитию бизнеса «Первого ОФД».