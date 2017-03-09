Lufthansa инвестирует в цифровые технологии и разработку индивидуальных предложений

Lufthansa Group объявила о планах инвестировать в период с 2017 по 2020 гг. 500 миллионов евро в цифровые технологии, разработку и совершенствование системы формирования индивидуальных предложений пассажирам. Где бы ни находился путешественник, пользующийся услугами авиакомпаний Lufthansa Group, – на земле или на борту самолета – для него всегда будут готовы индивидуальные предложения на базе цифровых технологий.

Например, авиапассажиры уже могут воспользоваться цифровым сервисом eJournals, выбрать из 250 газет и журналов и скачать электронную прессу. Количество скачиваний в феврале превысило 200 тыс., подтверждая тот факт, что пассажиры с радостью приняли новый сервис. Кроме этого, путешественники активно обращаются к цифровому помощнику – боту по имени Mildred, который помогает подобрать авиабилеты по самой низкой цене.

Среди других популярных цифровых сервисов – приложение для Apple Watch, позволяющее пассажирам получать самую актуальную информацию, относящуюся к полету. В настоящий момент идет разработка нового приложения Lufthansa Group для «цифрового помощника» Google Home. Компактное устройство в скором времени сможет использовать технологию преобразования текста в речь, чтобы отвечать на вопросы о предстоящих рейсах Lufthansa.

«Цифровые технологии для Lufthansa – это больше, чем просто разработка новых приложений. Мы предлагаем нашим клиентам самые прогрессивные решения, предугадывая их потребности и обеспечивая максимальную поддержку и комфорт в путешествиях, – отметил Харри Хомайстер (Harry Hohmeister), член правления Lufthansa Group и руководитель управления пассажирских перевозок из узловых аэропортов. – И это не только какие-то масштабные инновации, но и мелочи, благодаря которым путешествие с нами становится более приятным, удобным и по-своему уникальным».

Эксклюзивно в рамках международной туристической выставки ITB члены правления Lufthansa Group представили еще одну новинку, которая прежде хранилась в тайне: новый Boeing 777X, который, как ожидается, впервые поднимется в небо в 2020 году, получит совершенно новый салон бизнес-класса. Цифровые технологии и максимальная кастомизация стали двумя главными особенностями кресел нового поколения: теперь пассажиры могут настроить кресло в соответствии со своими индивидуальными пожеланиями при помощи своего смартфона или планшета. Напрямую со своего гаджета можно не только привести кресло в удобное положение, но и управлять индивидуальной бортовой системой развлечений. «Кресло в салоне бизнес-класса нового поколения будет больше, чем просто кресло. Оно будет соответствовать всем возможным индивидуальным потребностям пассажиров, независимо от того, хотели бы они поработать во время полета или отдохнуть, путешествуют ли они с семьей или летят одни по работе. Позвольте нам удивить вас», сказал Харри Хомайстер, выступая на выставке ITB в Берлине.

Новые кресла салона бизнес-класса служат не только образцом высокого качества и широчайших возможностей индивидуальных настроек, но также демонстрируют суть новой стратегии Lufthansa Group: растущее совместное участие в проектах компании. Так, например, новые кресла были разработаны при участии и для дальнейшего использования тремя авиакомпаниями Lufthansa Group: Lufthansa, Austrian Airlines и Swiss. Кроме того, во всех авиакомпаниях Lufthansa Group, базирующихся в узловых аэропортах, в прошлом году прошла реорганизация подразделения продаж.

«Стандартизация процессов в трех авиакомпаниях Lufthansa Group, выполняющих рейсы из узловых аэропортов, и создание общих структурных подразделений упрощают организацию работы и позволяют нам поставить наших пассажиров и партнеров по продажам во главу угла, что бы мы ни делали и ни предпринимали», – отметила Хайке Бирленбах, вице-президент по продажам авиакомпаний Lufthansa Group, выполняющих рейсы из узловых аэропортов. Одним из примеров такого подхода станет расширение во втором квартале 2017 года платформы для группового бронирования «BookaGroup», которая теперь превратится в единый online-инструмент для подбора вариантов перелетов любой из трех основных авиакомпаний Lufthansa Group. Партнеры Lufthansa Group получат возможность запросить любой удобный для группы путешественников вариант перелета, комбинируя рейсы Lufthansa, Austrian Airlines и Swiss, а также забронировать билеты с моментальным подтверждением.

В 2017 году Lufthansa Group планирует продолжить расширять прямые каналы дистрибуции. В долгосрочной перспективе компания хотела бы стать своего рода «первопроходцем», предлагающим привлекательную систему тарифов и сервисов, способную удовлетворить все более индивидуальные и динамично изменяющиеся требования партнеров по продажам и корпоративных клиентов. Lufthansa Group начала реализацию новой стратегии в области продаж и дистрибуции еще в 2015 году. Благодаря новейшим технологическим решениям клиенты компании смогут воспользоваться дополнительным контентом, недоступным ранее, а также услугами и сервисами, еще более инновационными, доступными и клиентоориентированными, чем прежде.

Это также означает, что в будущем станет возможным разрабатывать индивидуальные предложения для различных каналов продаж. Lufthansa Group уже сделала первый шаг на пути к этому и предлагает своим прямым партнерам по продажам эксклюзивные решения. А в будущем Lufthansa Group намерена пересмотреть, расширить и внести изменения в дифференцированные спецпредложения, которые она направляет своим партнерам, работающим через интерфейс прямого бронирования Direct Connect, чтобы максимально учесть требования и пожелания пассажиров.