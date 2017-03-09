Canon представила скоростной монохромный компактный принтер в серии i-SENSYS

Canon Europe объявила о выпуске компактного высокопроизводительного принтера i-SENSYS LBP312x для использования в динамичной рабочей среде. Новое устройство предлагает четкую и насыщенную печать на высокой скорости, большую емкость лотков для бумаги, поддержку двусторонней печати и разнообразные возможности мобильного подключения. Принтер обещает стать идеальным выбором для интенсивной работы в небольшом офисе.

Canon LBP312x — это черно-белый принтер для офисных рабочих групп, несущих большие нагрузки. Он предлагает такие преимущества, как скорость, компактность, высокое качество печати, большой объем лотков для бумаги и низкие эксплуатационные затраты. Благодаря высокой производительности и компактной конструкции он отлично впишется в любую рабочую среду, где часто требуется оперативная печать, — от мест непосредственного обслуживания клиентов, например в медицинских учреждениях или розничных магазинах, до отделов в таких динамичных областях, как логистика, финансы или юридические услуги.

В принтере Canon LBP312x используется инновационный, более компактный печатающий механизм, а также тонер-картриджи меньшего размера. Благодаря малой площади основания принтер можно установить ближе к пользователю и обеспечить удобный доступ к высокоскоростной черно-белой печати наилучшего качества неподалеку от места основной работы сотрудников.

Главный компонент принтера Canon LBP312x — усовершенствованный компактный и высокоэффективный печатающий механизм, который обеспечивает печать в форматах A4 и A5 со скоростью 43 и 65 стр/мин соответственно. При включенных режимах быстрого запуска или быстрого пробуждения принтер готов к печати всего через несколько секунд после включения питания или выхода из спящего режима, а увеличенный ресурс картриджей позволяет напечатать больше до очередной смены картриджа.

У принтера Canon LBP312x есть одна встроенная кассета для бумаги на 550 листов. Дополнительно можно оборудовать его еще тремя стандартными кассетами такого же объема. Благодаря этому можно не только реже отвлекаться на загрузку новой бумаги, но и параллельно использовать при печати до четырех разных типов бланков и форм.

Canon LBP312x поддерживает широкий ряд облачных и мобильных технологий, включая приложение Canon PRINT Business, Apple AirPrint, Mopria и Google Cloud Print. Более того, он оптимизирован для сред с использованием стандартов PCL и PostScript и совместим с решениями по управляемому обслуживанию, включая нашу систему удаленного управления обслуживанием e-Maintenance и платформу uniFLOW для управления документооборотом.

Анил Джагпал (Anil Jagpal), руководитель отдела европейского маркетинга компании Canon Europe, отмечатил: «При разработке своих продуктов Canon тесно сотрудничает с потребителями, чтобы понимать их потребности. Принтер LBP312x создан с учетом задач пользователей, которым требуется интенсивная печатать документов в небольшой рабочей группе или в условиях ограниченного офисного пространства. Отделы и компании в таких секторах, как логистика, юридические и финансовые услуги, печатают большие объемы важнейших документов на минимальной офисной площади, и я считаю, что наше устройство идеально подходит для их нужд. Возможности мобильного подключения и сетевой интеграции позволят эффективно использовать устройство в гибко организованной рабочей среде, а поддержка uniFLOW обеспечит легкое включение в существующую инфраструктуру печати».

Продажи устройств новой серии начнутся в конце марта 2017 г.