«РТ-Информ» оснастил перинатальный центр в Брянске компьютерами

Компания «РТ-Информ» (дочерняя компания «Ростеха») поставил компьютерную технику для перинатального центра в Брянске, заказчиком строительства которого выступила госкорпорация «Ростех». Об этом CNews сообщили в «РТ-Информ».

Строительство Брянского перинатального центра, рассчитанного на 130 человек, началось с 2014 г. в рамках федеральной целевой программы «Развитие здравоохранения». Его стоимость оценивается в p2,1 млрд. В соответствии с проектом «РТ-Информ» оснастил компьютерами рабочие места медицинского персонала и врачей учреждения. Всего было доставлено 190 единиц техники. Поставка была выполнена «РТ-Информ» точно в срок. Церемония открытия центра пройдет 8 марта при участии первых лиц государства.

Главный врач ГАУЗ «Брянская городская больница №1» Константин Воронцов отметил, что это будет уникальное для региона учреждение здравоохранения. С его вводом в эксплуатацию изменится в лучшую сторону вся структура медицинской помощи беременным и роженицам в регионе. В год здесь смогут принимать около 5 тыс. родов.

«Перинатальные центры нуждаются не только в поставке медицинского оборудования, но и в качественной современной компьютерной технике, необходимой для полноценной работы медицинского персонала, — подчеркнул генеральный директор «РТ-Информ» Камиль Газизов. — “РТ-Информ” в срок выполнил свои обязательства перед заказчиком. Нам, как социально ответственной компании, особенно приятно участвовать в столь значимых для государства проектах, призванных повысить качество жизни россиян».

Брянское учреждение здравоохранения оснащено современным оборудованием, которое позволит выхаживать детей с экстремально низкой массой тела — от 500 граммов. В перинатальном центре есть возможность оказывать все виды специализированной высокотехнологичной медицинской стационарной помощи в области акушерства, гинекологии, неонатологии, а также предоставлять амбулаторную, консультативно-диагностическую и медико-реабилитационную помощь женщинам и новорожденным детям. В перинатальном центре есть консультативно-диагностическое отделение, в составе которого находятся выездные бригады акушеров-гинекологов и неонатологов. С помощью телекоммуникационных технологий здесь возможно консультирование женщин в ведущих клиниках страны. Результатом работы брянского перинатального центра должно стать снижение показателя младенческой смертности к 2020 г. не менее чем на 20%, полагают в «РТ-Информ».