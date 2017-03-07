«Первый инженер» обследовал пароконденсатную систему для «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтеза»

Инжиниринговая компания полного цикла «Первый инженер» провела обследование пароконденсатной системы в компании «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез». В рамках проекта специалисты «Первого инженера» разработали мероприятия по модернизации сетей пароснабжения, сбора и возврата конденсата «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез». Целью проекта является обеспечение возможности автоматизированного управления комплексом систем теплоснабжения предприятия и, как следствие, снижение операционных затрат нефтеперерабатывающей компании на тепловую энергию, сообщили CNews в «Первом инженере».

Как отмечается, «Лукойл» сегодня, как и другие крупные нефтяные компании России, держит курс на автоматизацию всех процессов, действующих на предприятиях компании. Объекты энергетики, в частности, пароконденсатные сети предприятия, автоматизированы в значительно меньшей степени, чем технологические объекты. В связи с чем перед компанией «Первый инженер» и была поставлена задача на проработку вопроса внедрения системы управления сетей теплоснабжения предприятия.

Основная задача проекта заключалась в разработке мероприятий по модернизации системы пароснабжения, сбора и возврата конденсата предприятия с целью обеспечения возможности автоматизированного управления этими системами. Работа предусматривала предварительное обследование предприятия и определение возможных путей автоматизации пароконденсатной системы.

Работы выполнялись в 2 этапа. Первый этап заключался в разработке мероприятий по подготовке сетей пара и конденсата к автоматизации. На втором этапе разрабатывался перечень действий по внедрению системы управления пароконденсатной сети и дальнейшей интеграции ее в существующую систему предприятия. Помимо этого, специалисты компании выполнили общий расчет инвестиций на модернизацию системы пароснабжения и конденсата с учетом построения системы управления данным процессом.

Решения, разработанные специалистами «Первого инженера», позволят компании «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» управлять системой пароснабжения предприятия в автоматизированном режиме. На сегодняшний день вся нагрузка по распределению потоков пара и сбору конденсата лежит на диспетчере цеха пароснабжения, а переключения «в поле» осуществляются вручную оперативным персоналом.

Система управления пароконденсатной сетью позволит снять существенную часть нагрузки с диспетчера и осуществлять основные переключения и регулирование параметров в автоматизированном режиме. Все это обеспечит как оперативность работ предприятия и снижения вероятности ошибки в работе системы, так и сокращение прямых и косвенных затрат на энергоресурсы путем оптимизации паропотребления и минимизации экономических потерь при возникновении аварийных ситуаций, подчеркнули в компании. По оценкам представителей «Первого инженера», в зависимости от степени автоматизации и текущего состояния предприятия, экономия может достигать до 10% от общих затрат предприятия на тепловую энергию. Не смотря на сложность проекта и малую изученность данной темы в России, специалисты компании завершили все работы на месяц раньше срока.