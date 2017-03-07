Oracle расспросил женщин-CIO о том, как построить облачный рай и цифровую вселенную

В канун 8 Марта Oracle расспросила ИТ-руководительниц, которые в своей работе используют инновации компании.

Татьяна Бахаревская, руководитель «Облачные Технологии Яндекс»

Как развитие ИТ повлияло на вашу карьеру?

«В Яндекс я пришла в 2000 году и фактически с основания компании, занималась эксплуатацией и бесперебойной работой всех сервисов. За 10 лет появились новые навыки, люди стали много и по-другому работать. Мы не всегда замечаем, как быстро меняется цифровой мир вокруг нас. То, что еще 5-10 лет казалось стабильным, сейчас заменяется новыми технологиями. Еще какое-то время назад забронировать отпуск, сидя на диване, казалось фантастикой, а сейчас - это в порядке вещей. Появились и совершенствуются речевые технологии, например, позволяя нам управлять машиной с помощью команд, а не выискивать кнопочку на панели управления».

Что помогает быть с технологиями на «ты»? Какой совет вы бы дали молодым сотрудницам?

«Я увлеклась облачными технологиями и в 2016 году возглавила новый проект Яндекс.Облако. Постоянно стремлюсь быть в тренде, понимать вообще, что происходит в этом мире, мотивирована на результат и стараюсь создать хорошую команду. Ведь самое дорогое, что у нас есть на проекте - наши специалисты, эксперты совершенно разных областей.

Девушки у нас работали всегда. У Яндекса есть ряд программ, где можно получить образование как программистов, так и других профессий, академические программы. А общий совет - будьте в тренде, так как мир не стоит на месте».

Облака и искусственный интеллект. Каково их место в вашей жизни?

«Вся разработка Яндекса внутри компании ведется на облачной платформе. Облака бывают разные - внутренние, внешние, публичные, приватные. Частные облака дают гибкость бизнесу. Публичные, более привычные для наших пользователей, дают возможность хранения и вычисления. Это позволяет компании сокращать расходы на инфраструктуру и, самое главное, они могут этой инфраструктурой очень быстро пользоваться, и, соответственно, могут быстрее вывести свой продукт на рынок. На работе у нас давно есть правило, если тебе надо сделать несколько раз одно и то же, это можно описать алгоритмом, автоматизировать. Искусственный интеллект помогает в обработке больших данных, облака берут на себя много разных задач, для которых раньше надо было создавать большие команды, проекты. Дома, по возможности, я тоже все отдаю различным машинам, а вот готовить по-прежнему люблю сама».

Марина Бахмут, директор департамента развития облачной инфраструктуры «Ростелеком»

Что входит в сферу ваших профессиональных приоритетов?

«В последние 3 года я занимаюсь созданием облака «Ростелекома», Национальной облачной платформы, которая состоит из трех уровней – IaaS, PaaS, SaaS. Основная часть разработки была связана именно с IaaS, инфрастуктурной составляющей, на которой базируются все остальные».

А вы с командой просчитывали, куда могут «завести» облачные технологии?

«Облако – не просто наше будущее или красивый «маркетинговый ход». Это – реальное и эффективное решение. Конечно, оно будет улучшаться, наполняться новыми сервисами. Мировые тенденции задают тон этого движения, а за ними стоят интересы конкретных потребителей услуг. Наверное, нам с вами было бы удобно получать все из одного приложения на телефоне: и счета по оплате квартиры, света, воды, данные о том, как чувствует себя машина, не нужно ли ей очередное ТО. Очень удобно, когда медицинская карта не привязана к одной поликлинике и мы можем посещать разные медицинские учреждения и врач мог с любого компьютера посмотреть, как развивались недуги, и поставить правильный диагноз».

Как вам удается добиваться поставленных целей?

«В моей работе очень важны такие качества как настойчивость в достижении цели, широкий технический кругозор, ведь приходится вникать в проекты из самых разных областей. Поэтому совет начинающим: глубоко изучать внутреннее «устройство» любого цифрового сервиса, чтобы понимать, какие ИТ-ресурсы обеспечивают его работу, какие бизнес-процессы его поддерживают. Не ограничиваться верхнеуровневой функциональной «картинкой». Не понимая ее сюжета мы не сможем создать что-то новое и интересное».

Вы бы отдали роботу часть обязанностей человека?

«За роботом, наверное, стоит оставить то, что можно алгоритмировать - вправо, влево, вперед, назад, то есть, как программисты говорят: 0-1, какой следующий шаг мы можем заложить в программу машине. А вот то, где можно мыслить творчески, придумать что-то интересное, все-таки оставить человеку. Ведь робот никогда не сможет создать гениальные стихи: он подберет рифму, не более».

Вера Савенко, директор департамента централизованной инфраструктуры Х5 Retail Group

Что самое важное в вашей карьере сегодня?

«Сейчас у нас стартует важный и интересный проект - бизнес-импакт-анализ. Наша цель - выработать некую оптимальную архитектуру с точки зрения затрат и надежности, потому что ИТ-специалисты стремятся выстроить технологически красивую систему, делая серьезные вложения, а бизнес стремится сэкономить, за меньшие деньги решив ту или иную задачу. Вот нам и предстоит выработать такую «золотую середину» с точки зрения влияния на бизнес- процессы. У нас в группе более 9 тысяч объектов. В мои обязанности входит поддержание в работоспособном состоянии информационных сетей магазинов, новые архитектурные решения инфраструктуры, ну, и, конечно, обеспечение серверными виртуальными мощностями всех бизнес-приложений. Новые объекты открываются очень быстро, поэтому цикл внедрения наших проектов значительно короче, чем, скажем, у телекомов».

Как вы справляетесь с таким объемом разнородных задач?

«Мне помогают ответственность, умение планировать и не сдаваться. Я ценю человечность, умение жить в коллективе и стремление формировать вокруг себя людей, настроенных на достижение общей цели. Один человек никогда ничего не сделает. Нужна стабильная команда с хорошими отношениями. У нас в департаменте сейчас работает 124 человека, средний возраст в районе 30-ти лет».

В какой мере в вашем бизнесе присутствуют облачные технологии?

«Я в облаках не летаю, я в них работаю. А если серьезно, то все зависит от общей задачи. Если мы говорим о каких-то тестовых платформах, которые нужно достаточно оперативно развернуть, то, безусловно, мы стремимся в облачные решения. Есть очень крупные задачи, требующие определенных серьезных «железных» ресурсов, и там облако просто нецелесообразно, а есть огромный пласт задач, которые легко решаются именно в облаке».

Оксана Смирнова-Крелль, член правления, вице-президент ИТ блока, МТС Банк

Что для вас главный мотиватор?

«Мне повезло работать на стыке бизнеса и ИТ, заниматься внедрением продуктов, которые связаны с развитием платежных и карточных технологий, сервисов для розничных и корпоративных клиентов. Мне нравится принимать участие в создании новых и востребованных технологий на границе оффлайн и oнлайн обслуживания клиентов. Каждый реализованный проект, каждая новая задача, ведущие к качественному развитию клиентского обслуживания, стимулируют двигаться вперед. Этот год несет нам много новых инновационных задач, где можно приложить знания инженера для их скорейшей качественной реализации. Чем больше задач, которые можно реально «пощупать», тем интереснее работать».

Нужен ли для успеха в профессии стандартный набор качеств и знаний?

«Инженер − всегда инженер. Важно, как ты думаешь, как видишь задачу, ее целостность. Если вам интересны новые технологии, проектирование, разработка, то этим нужно заниматься. Четкость мышления, способность превратить любую прикладную задачу в определенный алгоритм действий и закодировать любой алгоритм – вот что определяет способность или неспособность работать. А еще – желание учиться и постоянно развиваться».

Как у вас складываются отношения с облачными технологиями? И кто победит − человек или искусственный интеллект?

«Прежде всего, в МТС Банке существует свое частное «облако» с точки зрения организации информационного пространства и вычислительных мощностей, чтобы быть обеспеченными собственными вычислительными ресурсами для прикладных комплексов. Для нас это и сегодняшняя технология, и новые точки роста. Необходим ли искусственный интеллект? Да! В современном мире есть масса мест для его применения и роботизации – борьба с мошенничеством, стандартные процессы обслуживания клиента, автоматизация рутинных процессов. Безусловно, с появлением ИИ область возможностей интеллекта сильно расширяется».

Елена Филатова, руководитель управления по информационным технологиям Orange Business Services

Чем сейчас занимается ваша команда?

«Я пришла в Orange около трех лет назад, и сейчас отвечаю за формирование ИТ-стратегии, разработку и поддержку информационных систем, которые обеспечивают жизнедеятельность всех бизнес-процессов, проходящих внутри компании, в том числе, за процессы обработки данных, информационное обеспечение счетов и эксплуатацию серверного оборудования. В зоне ответственности и несколько направлений по развитию клиентских решений. В управлении работает 35 человек. И это замечательная команда. С профессионалами работать всегда легко».

Что лично вам помогает в работе и что цените в сотрудниках?

«Если говорить о человеческих качествах, то хочется надеяться, что мне присущ позитивный настрой, умение выслушать людей, мнения вокруг, а с другой стороны, я использую системный подход к решению задач. Приходится собирать нужную информацию, и, проанализировав ее достаточно быстро, принимать ключевые решения. В целом, работу в ИТ уже невозможно ограничивать только набором инженерных, математических знаний. Сейчас понятие «профессия» размывается, происходит взаимное проникновение знаний из различных областей, и ИТ- разработчик не может создать полноценную систему, не вникнув в бизнес-процесс. Сейчас наиболее ценно в сотрудниках - это способность воспринимать новую информацию, обучаться и применять ее в работе. Наша цель - понять, какие данные как мы можем использовать, чтобы на их основе бизнес имел возможность принять правильные для его сферы деятельности решения».

А подарок к 8 Марта хотели бы заказать и получить от машины с искусственным интеллектом?

«На мой взгляд, важно все-таки разделять общение людей друг с другом и цифровые технологии, потому что если не будет живого общения, понимания друг друга, то и дальнейший прогресс в цифровых технологиях, да и не только в них, сильно замедлится. Заказать подарок .... это не интересно! Любое даже самое небольшое внимание от живого человека в сто раз приятнее. Ну если уж фантазировать, то хорошо бы усовершенствовать обычный автомобиль. В будущем, пожалуй, можно представить, и авто (мобильный) офис. Едешь в автомобиле и решаешь рабочие вопросы, переносишься виртуально в офис за стол переговоров. И при этом перемещаешься еще куда-то в пространстве. А вот техосмотр как раз можно поручить роботу».

Анастасия Чистякова, директор департамента информационных технологий госкорпорации «Росатом»

Что бы назвали главным результатом своей работы?

«В этом году мы завершаем большую программу информационной трансформации атомной отрасли. За 7 лет ее реализации наши предприятия перешли на единые корпоративные решения и технологии. Они стали основой для построения сквозных бизнес-процессов во всех направлениях деятельности. Последовательность в реализации поставленных целей я могла бы назвать профессиональным достижением. Что мне помогает? Никогда не довольствоваться достигнутым. Это качество толкает меня в спину. И это качество есть у моей команды».

Какие профессиональные навыки вы считаете наиболее важными?

«У людей, с которыми я работаю, есть очень полезное умение - учиться и меняться в ногу со временем. В ходе проекта мы обязательно поднимаем внутреннюю компетенцию. ИТ - по-прежнему традиционно мужская сфера. Но в последние годы девушек в ней стало больше, и они не менее успешны своих коллег-мужчин. Волшебного совета, как сделать карьеру, у меня нет. Все просто - не бойтесь пробовать, учитесь каждый день, упорно работайте. С учетом того, что ИТ – одна из самых перспективных индустрий в мире, вы будете востребованы и добьетесь успеха».

Может ли искусственный интеллект соревноваться с человеком?

«Уверена, что люди достаточно умны и осторожны, чтобы оставить у себя в руках необходимые рычаги контроля над самым совершенным искусственным интеллектом, а подобные соревнования имели бы только развлекательный характер. Роботы должны и могут решать рутинные повторяющиеся задачи, выполнять операции, требующие высокой точности, больших вычислительных мощностей, тяжелого физического труда, работы в опасных и труднодоступных местах. Думаю, многие профессии исчезнут уже в ближайшие 10-20 лет - водитель, бухгалтер, операционист в банке, специалист на стойке регистрации в аэропорту, охранник. В некотором смысле это будет потрясением для общества. Но в то же время много умных и талантливых людей найдут себе применение в более интересных и сложных областях».