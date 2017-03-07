Клиенты 1С смогут подключаться к оператору фискальных данных OFD в рамках сервиса «1С-ОФД»

Оператор фискальных данных OFD.ru и 1С объявили о заключении договора о сотрудничестве в рамках развития сервиса «1С-ОФД». Теперь партнеры 1С смогут подключать своих клиентов к OFD.ru. Сервис «1С-ОФД» включен в стоимость договора, заключаемого между клиентом и ОФД, и не увеличивает стоимость услуг, позволяя при этом упростить подключение к операторам фискальных данных и взаимодействие с ними.

Воспользоваться услугами оператора фискальных данных OFD.ru в рамках сервиса «1C-ОФД» может любая компания, оказывающая услуги или продающая товары с использованием контрольно-кассовой техники (ККТ) по всей России. Проект ориентирован как на представителей крупного и среднего бизнеса, так и частных предпринимателей. Стоимость обслуживания одной онлайн-кассы в год составляет 3000 руб.

В рамках сервиса «1C-ОФД» клиентам предоставляются консультации по вопросам подключения ККТ к системе передачи и приема данных ОФД и работе с ОФД; помощь в выявлении проблем, препятствующих штатной работе по передаче данных от ККТ (ФН) к ОФД; помощь в регистрации касс в личном кабинете налогоплательщика в ФНС; помощь в получении и настройке квалифицированной электронной подписи (КЭП).

«Партнерство с 1С – стратегически важный шаг для OFD.ru. Мы стремимся сделать переход на онлайн-кассы максимально понятным и удобным для клиентов. При помощи Центров компетенции 1С по 54-ФЗ партнеры и клиенты компании смогут получать оперативные консультации по вопросам внедрения закона, а также получить полный комплекс услуг по подключению к оператору фискальных данных в режиме одного окна», сказал Николай Жмуренко, директор оператора фискальных данных OFD.ru.

«Наши центры компетенции по 54-ФЗ должны предоставлять клиентам максимально широкий спектр услуг, как по переходу на новые онлайн-кассы в соответствии с требованиями государства, так и повышению эффективности управления торговлей и товарного учета за счет внедрения современных решений и сервисов 1С. Соглашение, заключенное с OFD.ru безусловно должно в этом способствовать», - отметил Алексей Харитонов, руководитель отдела продвижения экономических программ 1С.

В соответствии с законом № 54-ФЗ, с 1 июля 2017 все пользователи ККТ обязаны использовать онлайн-кассы и передавать фискальные данные в режиме онлайн в налоговые органы через оператора фискальных данных. С 1 февраля 2017 года зарегистрировать кассы старого образца в ФНС невозможно, а с 1 июля 2017 года бизнес будет обязан полностью перейти на новую систему онлайн-касс.