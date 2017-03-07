Fortinet запустила новую программу для поставщиков управляемых услуг по обеспечению безопасности

Компания Fortinet, мировой разработчик решений по обеспечению информационной безопасности, объявила о запуске новой комплексной программы для поставщиков управляемых услуг по обеспечению безопасности (MSSP). Эта программа предоставляет инструменты, специальные знания, услуги по обучению, а также поддержку в целях повышения прибыльности, ускорения развития, увеличения доли на рынке и оказания клиентам качественных услуг безопасности, сообщили CNews в Fortinet.

В рамках глобальной программы Fortinet MSSP партнеры компании Fortinet смогут воспользоваться возможностями в сферах разработки, управления и расширения сервисов и услуг безопасности. В том числе, доступны: современные функции, средства настройки продуктов и решений Fortinet благодаря доступу к порталу разработчиков Fortinet, официальной документации, интерфейсам прикладного программирования (API), а также инструментам, ранее предназначенным только для внутреннего использования; самостоятельное обучение в интерактивном режиме при помощи курсов, разработанных для сотрудников, занимающих определенные должности в сфере продаж и технического обслуживания; поддержка маркетингинговых активностей, продаж и технических операций. Кроме того, предоставляется доступ к бета-версиям программного обеспечения решений Fortinet, а также возможность проведения мероприятий.

«Стремясь обеспечить безопасность конфиденциальных данных и вложений в технологии, организации всех размеров вынуждены бороться с угрозами, которые становятся все более изощренными. В силу этого многие организации обращаются к поставщикам услуг по обеспечению безопасности, которые располагают техническими знаниями и современными средствами защиты, соответствующими особым потребностям бизнеса, — отметил Александр Мормуш, менеджер по работе с партнёрами Fortinet. — Новая программа для операторов и провайдеров связи Fortinet MSSP направлена на поддержку наших вложений, оказание помощи нашим партнерам в сфере MSSP и обеспечение безопасности их клиентов».

Настройка служб адаптивной системы сетевой безопасности

В условиях постоянного появления новых угроз и усложнения ИТ-инфраструктур нагрузка на ИТ-отделы по всему миру непрерывно растет. В силу этого организации всех размеров стремятся к упрощению операций и снижению нагрузок за счет передачи функций обеспечения безопасности в ИТ-сфере поставщикам управляемых услуг, предоставляющим сервисы и услуги в соответствии с потребностями организаций.

Программа Fortinet для партнеров в сфере MSSP ориентирована на оказание помощи существующим поставщикам управляемых услуг в процессе расширения списка предлагаемых услуг, и на поддержание конкурентоспособности. Также программа направлена на предоставление ресурсов и рекомендаций партнёрам и системным интеграторам, чьей целью является выход на рынок управляемых услуг по обеспечению безопасности. Участники партнерской программы получат полный доступ к эксклюзивным службам Fortinet, с помощью которых поставщики управляемых услуг смогут расширить ассортимент клиентских услуг безопасности, а также повысить производительность работы инженерных отделов и увеличить прибыль.

Fortinet Developer Network — это портал, предназначенный для разработчиков и содержащий официальную документацию, посвященную API (интерфейс прикладного программирования приложений), разработанные инструменты, современные сценарии и практические рекомендации, с помощью которых поставщики управляемых услуг могут настраивать и автоматизировать продукты и услуги Fortinet, в то же время снижая нагрузку на инженерный отдел.

FortiConverter — это инструмент переноса конфигураций и политик, который упрощает и автоматизирует процедуру переноса в целях ускорения реализации проектов и повышения производительности технических специалистов.

FortiDeploy — это инструмент массовой подготовки для поставщиков управляемых услуг, который автоматизирует и упрощает одновременное развертывание большого количества решений FortiGate, FortiWiFi и FortiAP на удаленных или локальных площадках, подключая к системам централизованного управления.

FortiPortal — это облачное решение, предоставляющее единый интерфейс управлением, предназначено для управления сетями и конфигурациями клиентов поставщиков управляемых услуг. Эта консоль централизованного управления поддерживает настраиваемые панели мониторинга, служащие для управления политиками и осуществления анализа в мультитенантных средах.

«Предоставление современным организациям услуг безопасности высокой эффективности требует наличия технических знаний и доступа к базовым технологиям. Только благодаря сочетанию этих факторов службы Secured Retail Networks адаптируются к особым потребностям каждого клиента. Мы в течение длительного времени являемся партнером компании Fortinet, и программа Fortinet MSSP ориентирована на установление тесного сотрудничества и обеспечение доступа к инструментам, которые позволяют предоставлять дифференцированные услуги безопасности, настраивающиеся в зависимости от проблем наших клиентов. В то же время, участие в программе способствует снижению издержек и увеличению доходов на капитал, вложенный в ИТ-сферу», — заявил Скотт Педерсен (Scott Pedersen), вице-президент отдела по предоставлению управляемых услуг компании Secured Retail Networks.