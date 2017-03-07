«Барс Груп» построит МИС в Казахстане

«Барс Груп» (дочерняя компания «Национального Центра Информатизации») приступает к осуществлению пилотного внедрения медицинской информационной системы в республике Казахстан. Проект реализуется совместно с Министерством здравоохранения республики Казахстан и Всемирным банком в связи с институциональной реформой системы здравоохранения в Казахстане, сообщили CNews в «Барс Груп».

На начальном этапе планируется внедрение системы в двух учреждениях Казахстана — Усть-Каменогорской городской больнице №1 и Центре матери и ребенка Усть-Каменогорска. Предполагается, что впоследствии внедряемая система станет одним из базовых ИТ-решений, обеспечивающих автоматизацию оказания медицинской помощи в республике.

Медицинская информационная система поможет организациям здравоохранения повысить оперативность и точность при формировании отчетности, предоставляемой органам управления здравоохранения, сократить непроизводительное рабочее время работы с документацией, повысить качество оказания медицинской помощи за счет информационной поддержки медицинской деятельности и, как следствие, сократить число врачебных ошибок. Ожидается, что благодаря электронному документообороту вести историю болезни пациента станет проще: все данные будут вестись в единой базе и будут доступны в любое время.

Решение будет включать ряд модулей, обеспечивающих автоматизацию всех основных участков работы медучреждений — от регистрации пациента в регистратуре до внесения данных диагностических обследований и врачебного приема. Среди функциональных возможностей решения — ведение электронных историй болезни и распределение пациентов по очереди, контроль расхода медикаментов и оценка качества медицинских услуг в соответствии с клиническими протоколами, используемыми в республике Казахстан.

Медицинская информационная система, разработанная в рамках данного проекта, позволит Министерству здравоохранения Казахстана оптимизировать работу медицинского персонала, который благодаря этому сможет повысить уровень соответствия международным требованиям и стандартам.