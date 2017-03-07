AMD провела предпоказ серверных процессоров Naples

AMD представила подробности о новом высокопроизводительном процессоре для серверов под кодовым названием Naples.

Naples построен на базе получившей высокие оценки х86-архитектуры ядер Zen, предлагая уникальную для отрасли конфигурацию, объединяющую до 32 ядер. Более высокая пропускная способность памяти и увеличенное количество высокоскоростных каналов ввода/вывода на одном чипе еще сильнее отличают Naples от других продуктов на рынке серверных решений.

Первые процессоры ожидаются во втором квартале 2017 г., массовые поставки начнутся во второй половине года и будут происходить через OEM-компании и официальных партнеров.

«Сегодня мы отмечаем первый важный рубеж, когда AMD вновь заявляет о своих позициях новатора в сфере центров обработки данных и возвращает заказчикам право выбора процессоров для производительных серверов, - сказал Форрест Норрод, старший вице-президент и генеральный менеджер подразделения корпоративных, встраиваемых и полу-заказных систем в компании AMD. - Naples представляет собой совершенно новый подход к поддержке масштабных потребностей обработки данных в современных ЦОД. Эта инновационная система на кристалле содержит в себе уникальный набор высокопроизводительных функций, необходимых для работы высоковиртуализированных сред, обработки больших наборов данных и поддержки новых типов нагрузок».

«Очень приятно снова видеть AMD в контексте серверных тем - с новым процессором и продуманной стратегией, четко объясняющей, почему этот процессор подходит для современных ЦОД и эпохи облачных вычислений, - сказал Мэтт Иствуд, вице-президент по корпоративной инфраструктуре и центрам обработки данных в компании IDC. - Изучив параметры продукта, анонсированного сегодня, можно сказать, что мы видим превосходную комбинацию, которая даст заказчикам уникальную новую возможность, которую необходимо будет учитывать при следующем обновлении серверов».

Naples представляет собой масштабируемую 32-ядерную систему-на-кристалле (SoC) с поддержкой двух высокопроизводительных потоков на каждое ядро. Чип обладает высокой пропускной способностью памяти с поддержкой 8-каналов на чип. В двухпроцессорных серверах возможна поддержка до 32 модулей DIMM DDR4 и 16 каналов памяти, что обеспечивает до 4 Тб общего объема памяти.

Процессор представляет собой полностью интегрированную систему-на-кристалле с высокой скоростью ввода/вывода, поддержкой 128 карт PCIe, что устраняет необходимость в наличии отдельного чипсета. Высокооптимизированная структура кэша ориентирована для высокопроизводительных и энергоэффективных вычислений. Интерконнект AMD Infinity Fabric позволяет объединить два процессора Naples в двухпроцессорной системе.