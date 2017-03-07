Acer и Microsoft Store запустили специальную программу для малого и среднего бизнеса

Acer и Microsoft объявили о расширении программы поддержки продуктов для бизнеса «Программа надежности: двойная защита капитала», которая гарантирует 100% компенсацию стоимости устройства Acer, если по нему в первый год обнаружена неисправность и выполнен ремонт по гарантии. Исправный продукт при этом остается у пользователя, а для участия в программе надо лишь зарегистрировать покупку на сайте acerpromise.com.

Совместная обновленная программа сделана с учетом потребностей малого и среднего бизнеса. Теперь при покупке в фирменном интернет-магазине Microsoft одного из трех продуктов Acer для бизнеса на Windows 10 Pro (ноутбук 2-в-1 Acer Aspire Switch V 10, десктоп Acer Veriton и ноутбук TravelMate B117-M-C3TV), пользователь получает не только дополнительную защиту своих инвестиций в IT, профессиональную версию Windows для бизнеса, но и возможность сэкономить на расчетно-кассовом обслуживании в «Совкомбанке» и получить 12 месяцев бесплатного обслуживания счета и корпоративной карты.

В итоге малый и средний бизнес получают все то, что так необходимо любому предпринимателю – отличную технику с дополнительной гарантией надежности, удобное и функциональное программное обеспечение для ведения бизнеса и возможность сэкономить на банковском обслуживании. В общем, все то, без чего нормальный бизнес просто не может существовать.

Дмитрий Кравченко, генеральный директор Acer в России, отметил: «Для любого дела эффективные инвестиции в IT инфраструктуру и компьютерную технику – один из ключевых факторов процветания. Благодаря нашей программе теперь у представителей малого и среднего бизнеса появится отличная возможность не только беспрецедентно надежно защитить свои инвестиции, но и получить полезные бонусы в виде банковских услуг».