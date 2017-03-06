Softline развернула BI-платформу для сети салонов «Яшма Золото»

Softline объявила о завершении проекта по внедрению аналитической системы Deductor для оптимизации товарных запасов на основе методов Data Mining в ювелирных салонах «Яшма Золото». Как рассказали CNews в компании, в результате заказчик получил инструмент, базирующийся на многофакторной математической модели и позволяющий оптимально распределять изделия в торговой сети.

Ювелирным салонам «Яшма Золото» потребовалось ИТ-решение для перераспределения продукции по магазинам, чтобы более эффективно осуществлять реализацию товара. Партнером по проекту была выбрана Softline, обладающая богатой экспертизой в области систем бизнес-аналитики.

Специалисты Softline внедрили заказчику аналитическую платформу Deductor. Система формирует для отдела логистики список рекомендаций на перемещение товаров, учитывая при этом скорость продаж и до 9 аналитических ограничивающих признаков. Такой подход обеспечивает большую вероятность продажи изделия в конкретной торговой точке.

В результате заказчик получил для работы аналитическую платформу, которая позволила реализовать удобный и эффективный инструмент на базе мощного математического аппарата и гибко учитывать особенности его бизнеса.

«В ходе проекта мы помогли компании формализовать существующие алгоритмы анализа данных, добавив возможность формировать рекомендации по перераспределению на 9 уровнях агрегации товаров, а также значительно расширили перечень учитываемых ограничений», — отметил Дмитрий Карбасов, руководитель направления систем бизнес-аналитики Softline.

«Мы получили инструмент, который улучшает ключевые показатели нашего бизнеса, разработанный алгоритм прошел опытное тестирование и доказал свою эффективность», — сказала Ирина Туливская, коммерческий директор «Яшма Золото».

Ювелирная сеть «Яшма Золото» включает 87 магазинов в Москве, 53 в Санкт-Петербурге.