RBC Group представила решение для ERP систем по работе с банк-клиентами любых банков

RBC Group (Казахстан) объявила о выпуске решения RBC Solutions BIP для выгрузки данных из ERP-cистем (MS Dynamics Navision, MS Dynamics Axapta, Infor FMS SunSystems, SAP, Scala, IFS, Oracle JD Edwards EnterpriseOne) в клиенты различных банков, загрузки и разнесения банковских выписок и различных справочников.

RBC Solutions BIP решает проблему предприятий, работающих с несколькими банками, связанную с выгрузкой данных из используемой ERP-системы в, соответственно, несколько банк-клиентов, но не имеющих средств для организации обмена данными с используемыми системами учета. Особенно, когда используемая финансовая система тяжело модифицируется или банк-клиент работает только с собственными форматами файлов.

RBC Solutions BIP получает данные с сервера баз данных (MS SQL/Oracle), выполняет написанные на TSQL (и свободно модифицируемые) процедуры обработки и вставки данных в таблицы. Работает с банковскими файлами произвольного формата, гибко настраивается через графический интерфейс. Например, программу можно легко настроить на выгрузку платежей в любом произвольном формате файла, на импорт выписок из произвольного формата, с проверкой данных на корректность.

RBC Solutions BIP обладает такими преимуществами как поддержка множества банков, настройка на произвольные форматы файлов, поддержка множества кодировок, гибкость настройки процедур обработки и проверки данных, возможность настроить подстановки и замены в данных без необходимости модифицировать TSQL скрипты, работа с произвольными базами данных и финансовыми системами, обмен данными с Microsoft Excel.

Внедрение решения RBC Solutions BIP в среднем, длится от одной до двух недель.

На сегодняшний день решение RBC Solution BIP успешно работает в таких компаниях, как: Bolashak Atyrau; Buzachi Operating Ltd; Tethys Services Kazakhstan; Jupiter Energy Pte. Ltd; АО «Каражанбасмунай», Hampton by Hilton Minsk; Hilton DoubleTree Minsk; Hilton Astana; Hilton Tallinn; Hilton Praha Old Town; Hilton Praha ; Hilton Kyiv; Branch of Schlumberger Oil and Gas Technologies B.V. in Republic of Kazakhstan.