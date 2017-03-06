GS Group представила решения для «умного» города в рамках концепции «Безопасный город»

GS Group на Российском инвестиционном форуме в Сочи, который прошел 27-28 февраля 2017 года, представила собственную концепцию системы «умного» дома и другие разработки. Как рассказали CNews в компании, холдинг впервые предложил управлять «умным» домом с помощью цифровой телевизионной приставки. «Умные» решения на основе технологических разработок и компетенций GS Group стали частью представленного на форуме аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

В России на сегодняшний день имеется достаточный потенциал для реализации инновационных проектов по трем уровням развития Smart City, или «умного» и безопасного города: системы безопасности и мониторинга окружающей среды с возможностью оповещения о чрезвычайных ситуациях, энергоэффективные технологии ЖКХ, а также технологии, связанные с информационными сервисами и транспортными системами. Холдинг GS Group — российский лидер в области разработки и производства микроэлектроники и потребительской электроники — уже создал ряд технологических решений, успешно применяемых в электронных потребительских устройствах в России и за рубежом.

Среди разработок холдинга — секьюрные микропроцессоры и система кодирования сигнала, которые могут быть использованы для защиты данных внутри «умного» дома, «умного» города и «умных» сетей электроснабжения от несанкционированного доступа. Кроме того, GS Group имеет собственную производственную площадку для реализации проектов в области производства электроники на контрактной основе — инновационный кластер «Технополис GS» в Калининградской области. В «Технополисе GS» также внедряются технологии «умного» города. В жилой зоне кластера создается автоматизированная «умная» инфраструктура: контроль безопасности, управление услугами ЖКХ, спутниковое ТВ, информационный портал для управления и оплаты услуг.

На инвестиционном форуме «Сочи-2017» GS Group впервые представил собственную концепцию системы «умного» дома на базе собственных разработок. Под контролем «умного» дома от GS Group — освещение, электропитание, безопасность, климат, видеонаблюдение и медиа. Системе можно задавать новые параметры и расширять ее функциональность, подключая дополнительные устройства. Пользователь может управлять всеми процессами дистанционно, с экрана мобильного телефона.

Периферийные устройства в экосистеме «умного» дома будут взаимодействовать друг с другом с помощью цифровой телевизионной приставки под брендом General Satellite. «Такое инновационное решение холдинга стало логичным развитием общемировой тенденции в сфере Интернета вещей: от услуг телесмотрения операторы платного телевидения переходят к мультисервисному обслуживанию абонентов. Новый статус ТВ-приставки как центра "умного" дома — качественно новый этап в развитии приемного оборудования», — сказал директор по стратегическому маркетингу GS Group Андрей Безруков.

С «умными» решениями, представленными GS Group на Инвестиционном форуме «Сочи-2017», познакомились премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.