Энди Эдлен назначен старшим вице-президентом по продажам Riverbed в регионе EMEA

Компания Riverbed Technology назначила Энди Элдера старшим вице-президентом по продажам в странах Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA). На этом посту он сменит Кристиана Тайрегода, занимавшего должность с января 2015 г. Элдер будет находиться в непосредственном подчинении Пола Монтфорда, старшего вице-президента и директора по продажам Riverbed. В обязанности Элдера будет входить реализация стратегий компании по развитию и продвижению продукции и услуг в странах EMEA. Команда под его руководством займется развитием присутствия компании в регионе, сообщили CNews в Riverbed.

«EMEA — регион огромных возможностей. Энди пришел в нашу компанию в очень важное время, когда организации по всему миру воплощают в жизнь стратегии по приоритизации облака и цифровой трансформации и обращаются в Riverbed за помощью в построении программно-определяемых сетей нового поколения, — пояснил Пол Монтфорд, старший вице-президент и директор по продажам Riverbed. — Энди зарекомендовал себя как хороший лидер с опытом продаж и развития бизнеса в разных странах мира. Эти качества делают его идеальным руководителем, стремящимся к еще более широкому принятию наших решений, которые обеспечивают заказчиков и партнеров превосходной гибкостью сети, сквозной видимостью и отличной производительностью облака».

Энди Элдер перешел в Riverbed из Intel Security, где он два года был президентом по странам Европы, Ближнего Востока и Африки и отвечал за стратегию поставки продукции и услуг в 100 странах. До этого три года проработал в Intellectual Ventures в качестве исполнительного вице-президента по глобальному лицензированию интеллектуальной собственности и прав на изобретения. На ранних этапах своей карьеры Элдер работал в 3Com на нескольких должностях.

«Riverbed является поставщиком инновационных технологий нового поколения, таких как SD-WAN (программно-определяемые сети) для облака и всесторонних решений для видимости работы сети, приложений и конечных пользователей, — отметил Энди Элдер, старший вице-президент Riverbed по продажам в регионе EMEA. — Для меня большая честь присоединиться к талантливой команде Riverbed. Вместе мы будем развивать бизнес и добиваться результатов в работе с нашими партнерами в странах Европы, Ближнего Востока и Африки, поставлять решения для облака, которые ускорят внедрение инициатив по цифровой трансформации для наших заказчиков».