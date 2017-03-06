«Единая Строительная Тендерная Площадка» внедрила СХД Raidix Aero

Компания «Рэйдикс», вендор СХД, выступила поставщиком программно-аппаратного комплекса Raidix Aero для «Единой Строительной Тендерной Площадки — СРО» (ЕСТП, интернет-портал estp.ru). Raidix Aero обеспечивает заказчику возможность высокопроизводительного доступа к информации в режиме 24 часа 7 дней в неделю, сообщили CNews в «Рэйдикс».

Среди ключевых задач ЕСТП — предоставление механизмов активного поиска поставщиков и помощь в формировании документации для закупочных процедур и иных нормативно-правовых актов. Кроме того, ЕСТП обладает функциями поиска и проверки строителей и проектировщиков и предоставляет доступ к информации обо всех торгах в области строительства на территории России.

Основными требованиями заказчика были: высокие показатели IOPS и пропускная способность; неснижаемая производительность даже в режиме деградации; быстрое восстановление массива; возможность «горячей» замены аппаратных элементов без простоя; гибкая поддержка интерфейсов доступа к данным Fibre Channel, iSCSI, NFS, SMB, FTP, AFP.

Программно-аппаратный комплекс Raidix Aero обеспечивает двухконтроллерную конфигурацию на базе RAID 6 (с двойной четностью) с использованием интерфейса Fibre Channel.

Управляющее ПО Raidix позволило заказчику выставлять приоритет активным клиентским приложениям, кэшировать «горячие» данные в оперативной памяти и оптимизировать производительность, исключая из процесса самые низкопроизводительные диски в массиве.

Для ЕСТП была критически важна целостность данных и обеспечение бесперебойной работы площадки даже в экстренных ситуациях. Одним из нескольких механизмов защиты информации, применяемых в решениях Raidix, стала функция «горячей замены» — дополнительная безопасность обеспечивается путем создания одного или нескольких наборов резервных дисков (SparePools).

По отзыву ЕСТП, использование СХД Raidix Aero дало возможность расширения инфраструктуры «на лету» и позволило избежать вынужденных простоев при миграции данных или обновлении оборудования.

В настоящее время «Рэйдикс» осуществляет техническое сопровождение проекта и регулярную модернизацию программной и аппаратной частей решения. Миграция на новейшие версии ПО Raidix помогает повысить уровень надежности хранения и увеличить быстродействие системы в условиях растущей инфраструктуры ЕСТП.