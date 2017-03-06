«Диджитал Дизайн» предложила создать динамическую карту возобновляемых источников энергии Мирового океана

Российская ИТ-компания «Цифровое Проектирование», входящая в группу «Диджитал Дизайн», выступила с инициативой создания «Интеллектуальной динамической карты возобновляемых источников энергии» Мирового океана. Презентация и защита проекта состоялась 28 февраля в НГТУ на заседании рабочей группы по разработке и реализации дорожной карты «МариНет» Национальной технологической инициативы, сообщили CNews в «Диджитал Дизайн».

«МариНет» — это одно из направлений Национальной технологической инициативы (НТИ), долгосрочной комплексной программы по созданию условий для обеспечения лидерства российских компаний на новых высокотехнологичных рынках. Среди прочих, сегментом этого рынка являются технологии освоения ресурсов океана с его безграничным запасом возобновляемой энергии.

Данное решение, применяющее инновационные алгоритмы обработки и анализа данных, накопленных ведущими отраслевыми НИИ России, позволит создать «Интеллектуальную динамическую карту возобновляемых источников энергии» — сложный аппаратно-программный комплекс для определения участков, наиболее подходящих для расположения автономных микросетей производства и потребления возобновляемой энергии Мирового океана, а также расчета экономической модели их эффективного размещения и использования.

Проект был оценен как перспективный ведущими отраслевыми научными институтами, его поддержали петербургские «Крыловский государственный научный центр» и «НПО Гидроэнергоспецстрой», московский Институт океанологии им П.П. Ширшова РАН, «Океан чистой энергии» и нижегородский Институт прикладной физики РАН. Как отметил в своем письме академик РАН Александр Сергеев, директор Федерального исследовательского центра Института прикладной физики РАН: «сервис будет полезен при принятии решений по безопасному размещению технологического оборудования в районах нефте- и газодобычи, а также для использовании энергии океана с применением природоподобных технологий».

Отдельно следует отметить сжатые сроки реализации проекта — по словам директора по развитию и исследованиям компании «Диджитал Дизайн» и по совместительству генерального директора «Цифрового Проектирования» Андрея Ельонышева, прототип системы будет представлен уже в следующем году, и в случае прохождения всех необходимых процедур и заключения договора в текущем году, запуск пилотной зоны с реализацией базовых сервисов может быть осуществлен уже в 2019 г.