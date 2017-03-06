Банк «Открытие» проведет соревнования разработчиков чат-ботов на нейронных сетях

Банк «Открытие» совместно с «GrowUp Платформа роста» проведут фестиваль инноваций в сфере работы с аудиторными данными «Open.Big Data». Как рассказали CNews в банке, на одной площадке соберутся ведущие спикеры по тематике «Больших данных», пройдут мастер-классы и сражения разработчиков чат-ботов на нейронных сетях. Все желающие принять участие в создании самого «человечного» бота могут зарегистрировать свою команду до 17 марта.

Мероприятие пройдет 25-26 марта в Санкт-Петербурге по адресу Б.Сампсониевский, д.61. Участие в конкурсе бесплатное и доступно для всех. В команде может быть до 5 человек. Заявки принимаются как от команд, так и от индивидуальных участников. В заявке необходимо представить проработанную идею и видеоролик о команде.

Прием идей и видеороликов о команде производится до 15 марта. 17 марта состоится объявление команд-финалистов, которые будут разрабатывать чат-бота. 25 марта стартует open.BIG Data в Санкт-Петербурге на площадке GrowUp Платформа Роста. 26 марта стартует Суперфинал и состоится определение победителя open.BIG Data.

Для участия необходим бот в интеграции с платформой Sherlock (параметры для подключения будут предоставлены финалистам). Бот должен уметь отвечать на следующие вопросы: Сколько бонусных миль есть на карте? Найти ближайший офис; Почему произошло списание денежных средств?; Где внести деньги?; Как открыть вклад? Какие условия?; Снятие блокировки ПИН по карте.

Дополнительным преимуществом будет применение технологий бесшовного переключения между ботом и оператором.

Главный приз соревнования - год работы в сети coworking GrowUp Платформа Роста, а также встреча с инвестором, презентация своего решения топ-руководителям Банка «Открытие».

Подробности о соревновании можно узнать на сайте www.openbigdata.ru.