Thecus анонсировала новую модель 4-дискового накопителя N4910U PRO

Thecus Technology Corp. представила новую модель 4-дискового накопителя N4910U PRO. Как рассказали CNews в компании, этот многофункциональное компактное решение уровня 1U спроектировано для растущего бизнеса, который нуждается в надежных и мощных технологиях хранения данных.

«На сегодняшний день средний и малый бизнес испытывает необходимость в мощных и сверхнадежных решениях по хранению данных, которые смогут справиться с высокой нагрузкой и растущим количеством учетных записей. Новые модели серии N4910U PRO – мощные сетевые накопители высокого уровня надежности, при этом обладающие конкурентоспособной стоимостью», – отметила Флоренс Ши, генеральный директор Thecus Technology Corp.

Серия накопителей N4910U PRO спроектирована на четырехъядерном процессоре Intel Skylake Xeon с частотой работы 3,3 ГГц и оснащена 8 ГБ памяти поколения DDR4 ECC RAM, которая может быть расширена до 64 ГБ. Эти решения совместимы со всеми моделями дисков SATA, предлагаемыми на рынке. Данные модели особенно подходят для работы с тяжелыми мультизадачными приложениями.

Серия накопителей N4910U PRO включает две версии одной модели. N4910U PRO-S оснащена стандартным блоком питания, в то время как N4910U PRO-R имеет второй резервный блок. Оба сетевых накопителя имеют объем хранения до 40 TБ и поддерживают установку сетевых карт Dual-Port-10GbE, таких как Thecus C10GI540T2, что заметно повышает скорость передачи данных.

Накопители серии N4910U PRO оснащены широким набором механизмов резервного копирования: тонкое резервирование, восстановление утерянных данных, снимки данных (только для файловой системы Btrfs), Data Guard для восстановления данных (для удаленного или локального резервного копирования в реальном времени), а также резервное копирование в облако, включая DropBox, ElephantDrive и Amazon S3. В пакет поставки также входит программное обеспечение Acronis True Image и Intel Security для антивирусной защиты.

Модели серии N4910U PRO работают на программном обеспечении ThecusOS 7.0 и поддерживают внушительный список сторонних приложений, а также полноценный механизм Scale Out. Технология Scale Out позволяет бизнесу избежать резкого возрастания издержек, связанных с модернизацией дата-центров, путем последовательного наращивания мощности инфраструктуры добавлением дополнительных устройств.

Серия N4910U PRO доступна к отгрузке с конца марта 2017 г.