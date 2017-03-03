NCR расширяет серию банкоматов SelfServ 80

NCR объявила о запуске нового семейства устройств в рамках серии SelfServ 80 – банкоматов и сопутствующих решений, которые позволяют финансовым учреждениям совершенствовать свои подходы к предоставлению банковских услуг и навсегда изменить систему взаимодействия потребителя с банкоматом.

Комбинация инновационных решений в области программного обеспечения, оборудования и сервисов, доступных в том числе в мобильных форматах, открывает перед потребителями и финансовыми учреждениями ряд новых преимуществ. Широкий 19-дюймовый мультисенсорный дисплей, устанавливаемый в новых моделях, дает возможность взаимодействовать с банкоматом так же, как и с планшетным устройством.

Bстроенная функция видеобанкинга, доступная на ряде рынков — пример реальной персонализации обслуживания финансовыми учреждениями — позволяет клиенту обратиться за помощью к сотруднику банка прямо через банкомат. Такая технология позволяет расширить границы индивидуального обслуживания и приходить на помощь клиенту в любое удобное ему время. Сегодня NCR является единственной компанией, предлагающей услугу видеобанкинга, полностью интегрированного в единую банкоматную платформу. Она помогает упростить обслуживание сотрудниками отделения клиентов, которым необходима помощь по автокредитам, ипотеке, кредитным картам и депозитам. Проведенные NCR исследования показывают, что 80% вопросов, с которыми клиенты обычно обращаются в отделение, можно решить по видеосвязи через банкомат.

«Преимущество цифрового банкинга в том, что он позволяет клиентам выбирать каналы и уровень взаимодействия с отделением в соотвествии со своими предпочтениями. Банковское обслуживание — это бизнес, основанный на взаимоотношениях, и банкам нужно быть готовыми обеспечить персонализированное взаимодействие в те моменты, когда оно наиболее востребовано, полезно и актуально, — отметил Марк Шванхауссер, директор Javelin Strategy & Research по омниканальным финансовым услугам. — Банкоматы с видеосвязью и расширенными возможностями, обеспечивающие уникальную комбинацию удобства и мгновенной связи, могут сыграть критически важную роль в обслуживании клиентов в эру цифровых технологий. Они позволяют вернуть обезличенными сервисам человеческое измерение».

«С растущей потребностью “цифрового” поколения в финансовых сервисах банковские учреждения должны быть готовы предоставлять свои услуги в привычном для клиента формате, — сказал Хосе Ресендиз, вице-президент NCR по финансовым услугам. — Наш новый продукт радикально меняет систему управления банкоматом, делая ее более комфортной для потребителя и открывая для финансовых учреждений новые возможности по реализации трансформационных омниканальных стратегий».

Серия банкоматов SelfServ 80 вышла в финал конкурса International Design Excellence Awards 2016. Работая над новым решением, инженеры опирались на накопленное за 132 года существования компании понимание поведения потребителей, глубокое знание сектора розничных банковских услуг и значительное наследие бренда SelfServ — самого популярного семейства банкоматов в мире. Новая линейка расширит функционал и возможности представленного ранее банкомата SelfServ83 с функцией ресайклинга.

Современный дизайн нового интерфейса эффектно дополняют полностью кастомизируемые цветокодированные индикаторы входа и выхода. Еще одним важным элементом новой модели является уникальный десятикассетный диспенсер для денег, снижающий расходы на дозагрузку банкнот. Работающие на созданном специалистами NCR ПО CxBanking банкоматы серии SelfServ 80 открывают перед пользователями новые возможности использования физических и цифровых каналов современного банкинга.

«Запуск этого нового решения — по-настоящему значительное событие для компании. На поставку устройств подписаны первые контракты с несколькими крупнейшими мировыми банками, а также множеством региональных банков. Уже сегодня установлено несколько тысяч новых банкоматов, — сказал Жоао Перес, старший вице-президент NCR по продажам финансовых услуг. — Клиенты высоко оценили нашу новую платформу, которую отличают как привлекательность дизайна, так и высокий уровень технического наполнения. Каждый день мы подписываем новые контракты с клиентами, заинтересованными в нашем инновационном решении, которое трансформирует физические и цифровые каналы в мире, где первенство переходит к мобильным технологиям».

Новые банкоматы SelfServ 80 доступны уже сегодня на неcкольких рынках, включая США и Канаду. Запуск новой линейки банкоматов 80-й серии в других странах запланирован на 2017-18 гг.