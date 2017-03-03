Дискаунт-сеть «Больше Меньше» стартовала на системах автоматизации торговли FIT

FIT (France Informatique & Technologie) сообщила о реализации проекта автоматизации новой сети дискаунтеров в Якутске. Как рассказали CNews в компании, сеть под названием «Больше Меньше» начала открывать свои магазины перед Новым годом. Сейчас работает три магазина. В ближайших планах — открытие еще как минимум десятка объектов.

Название сети отражает главную особенность этой сети жестких дискаунтеров: покупая больше товаров по акции, покупатели получают возможность заплатить за них меньшую цену.

Дать быстрый старт открытию новой продуктовой сети супермаркетов позволил опыт, накопленный компанией FIT за более чем 25-летний период работы на российском рынке, а также обширные возможности специализированных решений, разработанных в компании FIT, по автоматизации товародвижения и учета сетевой розницы, включая кассовые операции.

Состав решения по автоматизации сети дискаунтеров включает основу решения по автоматизации составляет система управления товародвижением GESTORI Pro, флагманскую разработку FIT, Front-office — система POS-FIT-ФР, разработаную в FIT, и по 2-3 кассы в каждом из магазинов.

В портфеле проектов, выполненных специалистами компании FIT, много клиентов на большом удалении от Москвы: от Смоленска до Владивостока. Быстрый запуск новых объектов, удаленная поддержка ИТ-систем и оборудования доступны всем клиентам компании FIT, невзирая на расстояния.