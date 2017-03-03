АБС RS-Bank V.6 адаптирована к новым требованиям законодательства РФ

Компания R-Style Softlab адаптировала RS-Bank V.6 — автоматизированную банковскую систему (АБС) для крупных и многофилиальных финансовых учреждений — к требованиям указания ЦБ РФ от 20 июля 2016 г. № 4077-У, направленным на повышение качества взаимодействия регулятора и кредитных организаций в сфере предотвращения легализации преступных доходов и финансирования терроризма. Об этом CNews сообщили в R-Style Softlab.

В поддержку требований регулятора специалисты ИТ-компании реализовали в АБС новый механизм предоставления сведений о ненадежных клиентах в Федеральную службу по финансовому мониторингу (ФСФМ). По каждому факту, когда кредитное учреждение отказывает пользователю своих услуг в заключении договора банковского счета (вклада) или расторгает соглашение, а также не подтверждает распоряжения клиента о совершении операции, в системе формируется сообщение в формате XML с указанием причины отказа и данными о клиенте. В конце рабочего дня все созданные документы направляются в ФСФМ.

«Внесенные в систему доработки позволят кредитным учреждениям своевременно исполнять требования регулятора по информированию о подозрительных операциях клиентов, — отметил Лев Френкель, директор департамента банковского ПО RS-Bank компании R-Style Softlab. — Данное обновление доступно финансовым организациям начиная с версии RS-Bank V.6.20.31.40».