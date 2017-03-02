«Триколор ТВ» выбрал решение SAP

SAP СНГ и «Триколор ТВ» объявили о старте проекта по внедрению решения SAP Hybris Billing, полностью поддерживающего автоматизированный процесс биллинга.

«Триколор ТВ» — российский оператор цифрового телевидения со зрительской аудиторией порядка 40 млн человек. Услуги качественного цифрового телевидения оператора доступны в самых удаленных уголках страны, при этом помимо основной услуги — пакета «Единый», абоненты оператора могут выбрать и ряд тематических пакетов: «Детский», «Наш Футбол», «МАТЧ! Футбол», «Ultra HD» и др.

Стратегическая задача «Триколор ТВ» сегодня — развитие мультиэкранного, нелинейного телесмотрения. В рамках этой стратегии оператор выводит на рынок новые продукты, такие как, например, уникальные для российского рынка сервисы «Управляй эфиром» и «Кинозалы Триколор ТВ», собственный онлайн-кинотеатр «Кино Триколор ТВ», а также услуга двустороннего интернет-доступа «Спутниковый интернет». В связи с данной задачей «Триколор ТВ» планирует повысить скорость оказания новых услуг с помощью SAP Hybris Billing, оптимизировав внутренние биллинговые процессы.

Планируется повысить качество обслуживания абонентов за счет предоставления расширенных консультаций по оказанным услугам и проведенным транзакциям. Будет обеспечено своевременное отображение состояния счета и потребляемых услуг по всем каналам взаимодействия с аудиторией. Решение SAP позволит осуществлять поддержку моделей предоплаты, постоплаты, гибридных моделей для мониторинга счетов клиентов в реальном времени и улучшения качества обслуживания, благодаря предоставлению подписчикам возможности контролировать свои расходы.

«Триколор ТВ» — клиентоориентированный оператор, и мы постоянно совершенствуем систему работы с нашими абонентами. Решение SAP позволит нам обеспечить надежную платформу для расширения предлагаемых услуг или вывода на рынок новых продуктов, а также создаст дополнительные возможности для формирования программ лояльности для клиентов. Система позволит уменьшить период time-to-market для новых сервисов «Триколор ТВ» для того, чтобы развивать и делать наш сервис лучше и комфортнее для абонента», — отметил Алексей Рукавицын, директор по информационным технологиям «Триколор ТВ».

«Сегодня цифровая трансформация — не просто тренд, а необходимость, которая позволяет компаниям в условиях высокой конкуренции менять бизнес-модели в своей отрасли и получать преимущества, опережая конкурентов. Успех возможен благодаря созданию новых услуг и сервисов, повышению качества взаимодействия с клиентами. Наше сотрудничество с «Триколор ТВ» по внедрению системы биллинга от SAP направлено именно на решение этих задач, и мы готовы делиться мировой экспертизой на всех этапах проекта», — отметил Илья Юрьев, заместитель генерального директора SAP СНГ.