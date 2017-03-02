«Технолоджи систем — инновации» представила новую КИС «Интеграция»

Компания «Технолоджи систем — инновации» представила свое новое ИТ-решение — корпоративную информационную систему «Интеграция» (КИС «Интеграция), предназначенную для создания единого информационного пространства (ЕИП) в организациях с территориально-распределенной схемой бизнеса.

Как правило, дочерние подразделения в компаниях с территориально-распределенной организационной структурой годами используют в работе различные, не связанные между собой информационные системы, в основе которых лежат разные технологии. Подобная разрозненная ИТ-инфраструктура становится причиной целого ряда проблем — например, двойного ввода информации, который вызывает значительные разночтения важных управленческих данных и в итоге приводит к стратегическим ошибкам в управлении компанией.

КИС «Интеграция» позволяет объединить разрозненные информационные системы в рамках территориально-распределенной организационной структуры в единое информационное пространство (ЕИП) с возможностью объединения информационных ресурсов и разграничением прав доступа пользователей к ним. Система также призвана обеспечить информационное взаимодействие с внешними информсистемами, в том числе с государственными (включая ГИС ЖКХ), рассказали в компании.

Данное ИТ-решение принимает информацию в простых форматах, предоставляет возможность консолидации выверенных и чистых мастер-данных в едином информационном хранилище, которое является единым источником аналитической отчетности. Ядро КИС «Интеграции» — полноценная сервисная шина предприятия (enterprise service bus, ESB), которая позволяет в оперативном порядке разрабатывать интеграционные процессы, отслеживать все действия и состояния процессов, менять процессы в режиме онлайн без остановки сервиса ESB.

Как отмечается, в работе над корпоративной информационной системой «Интеграция» специалисты «Технолоджи систем — инновации» руководствовались основными открытыми стандартами организаций OMG, OASIS и W3C, для описания бизнес-процессов и протоколов их взаимодействия между собой используется язык BPEL (Business Process Execution Language). Архитекторы, принимавшие участие в разработке нового ИТ-решения, имеют международную сертификацию ТOGAF (The Open Group Architecture Framework).