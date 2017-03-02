SAP и «Грузинская железная дорога» завершили проект внедрения SAP S/4HANA

SAP и «Грузинская железная дорога» объявили о завершении первого на постсоветском пространстве проекта по внедрению SAP S/4HANA в железнодорожной отрасли. Новая система позволит компании быстро принимать стратегические решения и гибко управлять организационными процессами. На текущий момент число пользователей системы уже составляет 500 человек.

Решение о переходе на SAP S/4HANA в АО «Грузинская железная дорога» было принято в 2015 году. Проведенный аудит показал, что неполная автоматизация тормозит развитие компании, не позволяя руководству видеть целостную картину бизнеса и принимать на ее основе управленческие решения. Главной целью, обозначенной на старте проекта, стала модернизация ключевых бизнес-процессов, от управления финансами, закупками и персоналом до проведения ремонтных работ. На выбор решения SAP повлиял опыт работы вендора с ведущими мировыми железнодорожными операторами, среди которых компании из Америки, Европы и СНГ.

Для создания единой системы в компании был внедрен комплекс решений на базе SAP S/4HANA – нового поколения in-memory ERP систем. Автоматизация охватила целый ряд основных и вспомогательных бизнес-процессов: были оптимизированы управленческий учет, процесс ремонта и технической поддержки, управление персоналом. Отдельный акцент был сделан на решениях для бюджетирования, планирования и консолидации.

В реализации проекта приняла участие международная команда премиальной поддержки SAP MaxAttention, которая произвела контроль качества внедряемого решения, обучила внутренних специалистов, а также помогла в полном объеме завершить проект в отведенные сроки.

В будущем «Грузинская железная дорога» планирует дальнейшее увеличение количества автоматизированных бизнес-процессов, реализацию инновационных проектов на базе концепции Интернета вещей, а также локализацию системы для Грузии, в рамках которой будет представлен грузинский интерфейс и учтено местное законодательство. Вместе с этим «Грузинская железная дорога» собирается сертифицировать свой центр экспертизы, что даст возможность эффективно поддерживать работу системы внутри компании, а также оказывать услуги внедрения другим организациям.

«На старте проекта перед командой внедрения были поставлены весьма амбициозные задачи. Весомой составляющей успеха для нас стала премиальная поддержка SAP, благодаря которой мы получили доступ к глобальной экспертизе компании, а также помощь квалифицированных специалистов на каждом этапе. Внедрение системы SAP S/4HANA позволит оперативно отслеживать все бизнес-процессы, что, в свою очередь, увеличит скорость принятия управленческих решений», - сказал Мамука Бахтадзе, генеральный директор «Грузинской железной дороги».

«Совместный проект SAP и «Грузинской железной дороги» - важный этап в развитии бизнеса SAP в регионе, так как это первый выход в продуктивную эксплуатацию системы на базе SAP S/4HANA. Интегрированное решение поможет компании добиться поставленных целей по увеличению прозрачности бизнеса, роста эффективности процессов и управления активами. Мы уверены, что опыт трансформации АО «Грузинская железная дорога» будет востребован предприятиями из различных отраслей как в Европе, так и во всем мире», - отметил Александр Арнольд, директор по работе со стратегическими отраслями в регионе Центральной и Восточной Европы SAP SE.