Orange Business Services и Meeza создадут в Дохе «умный город» с 500 тыс. подключенных датчиков

Международный сервис-провайдер Orange Business Services подписал многомиллионный контракт с компанией Meeza, поставщиком управляемых сервисов из Катара, на создание большинства «умных сервисов» и приложений для района Мшейреб (Msheireb), в котором реализуется один из знаковых проектов «умного города» во всем регионе. Планируется, что после реконструкции района в нем будет работать более 500 тыс. подключенных датчиков, управляемых набором оптимизированных приложений, сообщили CNews в Orange Business Services.

В проект реконструкции района, который находится в самом сердце исторического центра Дохи, столицы Катара, будут включены жилые комплексы, коммерческие офисы, магазины и отели. Все работы будут завершены в течение 2018 г. в шесть этапов на площади более чем в 800 тыс. квадратных метров. Orange будет курировать создание районного центра управления «умным городом», который, как планируется, обеспечит работу «умных зданий» и сервисов, включая системы видеонаблюдения, контроля за доступом в здания, пожарной сигнализации, уличного освещения, автоматического сбора мусора и «умных парковок».

Кроме того, Orange разработал и ввел в эксплуатацию ряд «умных приложений» для ПК и мобильных устройств с различными функциями для гостей и жителей района. В числе «умных приложений» — системы обращения в коммунальные службы, информационные указатели и сервисы онлайн-платежей. Orange также разработал и уже поддерживает системы интеллектуального управления энергетикой и учета потребления ресурсов, решение по централизованному управлению дежурными службами, а также инфраструктуру для геолокации внутри зданий.

В рамках проекта развертывается ИКТ-инфраструктура для всего района. В ее состав входит сетевая инфраструктура, система управления двумя ЦОД и настольными ПК, выделенные ресурсы для IP-телефонии.

«Orange Business Services рад сотрудничать с Meeza над одним из самых амбициозных проектов “умных городов” на Ближнем Востоке. Реконструкция района Мшейреб — это идеальный пример того, как трансформация региона улучшает условия жизни, — заявила Беатрис Фельдер (Béatrice Felder), старший вице-президент подразделения Orange Applications for Business. — Используя наши глобальные возможности, инновации и опыт, мы поддерживаем цифровую трансформацию экономики региона. Являясь и оператором связи, и специализированным поставщиком цифровых сервисов, компания накопила большой опыт по реализации проектов цифровой трансформации крупных организаций, правительственных структур и целых территорий. Мы уже работаем на крупных и значимых проектах на Ближнем Востоке, и Мшейреб становится еще одним примером успешного создания “умного города” в этом регионе при участии Orange».

Комментируя заключенный контракт, Саад Сабах Аль Кувари (Saad Sabah Al Kuwari) директор по маркетингу Meeza, отметил: «Это партнерство дает начало новой эпохе развития “умных городов” в регионе и за его пределами. Оно объединяет разработанные нами технологии с международным опытом в строительстве “умных городов”. Мы рады сотрудничать с Orange на этом знаковом проекте».