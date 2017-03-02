«Ногинский» контролирует производство молока с помощью системы Wialon

Агропромышленное предприятие «Ногинский» подключили к системе спутникового мониторинга Wialon. Об этом CNews сообщили в компании Gurtam. Проект реализовала компания LocMe, партнер Gurtam в Московской и Саратовской областях.

Внедрение Wialon позволило совхозу «Ногинский» наладить контроль производственных процессов, а также проводить более точный учет сырого товарного молока. В частности, использование системы решило проблему погрешностей при учете надоев. Так, по сравнению с проточными счетчиками, оборудование, подключенное к системе спутникового мониторинга, обладает более высокой точностью измерений, так как оценивает не объем, а вес полученного сырья. Это позволяет свести к минимуму расхождения в учете из-за различной плотности молока, пояснили в компании.

Использование системы мониторинга не только дает предприятию доступ к актуальным данным об объемах производства, но и защищает совхоз от фальсификаций со стороны служащих: например, от разбавления молока водой и кражи сырья. Кроме того, система позволяет в режиме реального времени оценивать загрузку оборудования на ферме: станции вакуума, молочного насоса и танка-охладителя, а также получать достоверные данные об отгрузках молока на заводы.

Одним из требований к реализации проекта стало полное отсутствие контакта оборудования с пищевым сырьем. Для того, чтобы выполнить это условие, компания LocMe установила молочный танк-охладитель на весы на тензорезисторах, подключила весовой терминал и все остальное оборудование, участвующее в процессе производства, к навигационному терминалу Galileosky. Данные, собранные терминалом, передаются в Wialon, где полученная информация обрабатывается системой и в форме понятных диаграмм отображается в приложении Sensolator, которое показывает реальный уровень загрузки производства. Все данные хранятся на удаленном сервере, поэтому руководство предприятия может использовать табличные отчеты и графики о работе фермы в любое время из любой точки мира.

«С момента внедрения Wialon совхозу “Ногинский” удалось полностью автоматизировать контроль технологических процессов на ферме. С помощью системы налажен учет, который позволил избежать разногласий с молочным заводом и собственным производством молочной продукции», — отметил Александр Иванов, генеральный директор LocMe.

Кроме задач по мониторингу молочного сырья, агропредприятие «Ногинский» также использует Wialon для управления собственным автопарком. Так, благодаря внедрению системы предприятию удалось за полгода сэкономить около 20 тонн дизельного топлива, или более 700 тыс. российских рублей, а также исключить нецелевое использование техники.

«Когда мы подводили первые итоги сотрудничества с компанией LocMe и оценивали эффект от внедрения Wialon в нашем хозяйстве, цифры ждали с опаской, однако результат нас полностью устроил, — рассказал Дмитрий Маныкин, генеральный директор агропромышленного предприятия «Ногинский». — Благодаря компании LocMe.ru и системе Wialon мы сейчас получаем огромное количество данных о работе нашего предприятия, которые активно используем».