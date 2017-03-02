Kraftway и «С-Терра» представили совместное решение по защите удаленного рабочего места сотрудника

Российские компании Kraftway, разработчик и производитель доверенных средств вычислительной техники, и «С-Терра СиЭсПи», разработчик и производитель средств сетевой информационной безопасности, завершили тестовые испытания решения для защиты удаленного рабочего места сотрудника организации. Решение основано на совместном использовании защищенного планшета Kraftway KW10T и VPN-клиента «С-Терра Клиент», сообщили CNews в Kraftway.

В результате сотрудничества двух компаний на базе доверенной аппаратной платформы был создан мобильный программно-аппаратный комплекс (ПАК), предназначенный для обработки, хранения и обмена данными различного уровня конфиденциальности и позволяющий сотрудникам получить удаленный защищенный доступ к внутренним информационным ресурсам компании: виртуальным рабочим столам и приложениям — с помощью протокола удалённого рабочего стола (RDP) или веб-доступа через недоверенные сети. Данное решение может представлять большой интерес для государственных структур и крупных корпоративных заказчиков, перед которыми остро стоит задача обеспечения информационной безопасности удаленных мобильных рабочих мест.

Применение программного комплекса «С-Терра Клиент» на планшете Kraftway KW10T позволяет сочетать возможности сертифицированных неизвлекаемых средств защиты информации, интегрированных в планшет KW10T (аппаратно-программный модуль доверенной загрузки «Криптон-Витязь», антивирус Kaspersky Antivirus for UEFI), с функциональностью сертифицированного криптографического программного продукта «С-Терра Клиент».

Таким образом, пользователь получает компактное, легкое мобильное устройство, обеспечивающее как безопасное хранение и обработку конфиденциальной информации, так и её защищенную передачу по открытым каналам связи, отметили в Kraftway.

«Как известно, сегодня безопасность является решающим фактором, определяющим выбор корпоративного и государственного заказчика в пользу той или иной технологии. Многие организации хотят, но не решаются широко использовать мобильные клиентские рабочие места в силу их недостаточной защищенности. Проведенные специалистами наших компаний работы показывают, что новый программно-аппаратный комплекс Kraftway и “С-Терра” позволяет решить задачу предотвращения информационных угроз и обеспечения надежного функционирования мобильных систем без необходимости идти на компромиссы по безопасности данных и удобству работы пользователей. Важно, что благодаря ПАК защищенными оказываются все этапы работы пользователя с конфиденциальной информацией: от ее создания и хранения непосредственно на устройстве до ее передачи по открытым каналам связи», — заявил Максим Шумилов, заместитель директора департамента развития бизнеса Kraftway.

Kraftway KW10T построен на собственной материнской плате KW10T с модифицированным BIOS, в который интегрированы сертифицированные аппаратно-программные средства защиты от несанкционированного доступа, а также низкоуровневая антивирусная защита, работающая до запуска операционной системы. Установленные на планшете средства защиты и контроля информации гарантированно имеют более высокий приоритет перед любыми другими приложениями, подчеркнули в компании.

Сертифицированное средство безопасности «С-Терра Клиент» использует протоколы IPsec и криптоалгоритмы ГОСТ и предназначено для защиты и пакетной фильтрации трафика пользовательских устройств, работающих на ОС Windows. Применение «С-Терра Клиент» позволяет выполнить требования российского законодательства в области информационной безопасности.

Защита сетевой инфраструктуры организации также должна быть обеспечена с помощью шлюза безопасности «С-Терра» — в программно-аппаратном или виртуальном исполнении. Ключи для двухфакторной аутентификации пользователя могут храниться на электронных токенах (например, «Рутокен microSD»), которые обеспечивают безопасный экспорт и хранение ключевой информации во встроенной защищенной памяти без возможности перехвата критичной информации злоумышленниками.

«Новое решение обеспечивает повышенный уровень защищенности конфиденциальных данных, которыми оперирует сотрудник организации, работающий удаленно. Защищенный планшет Kraftway с “С-Терра Клиент” прекрасно подойдет, например, сотруднику банка или страховой компании, работающему в мобильном офисе, или государственному служащему, который обращается к централизованным ресурсам, находясь в деловой поездке», — считает Владимир Залогин, директор по специальным проектам «С-Терра СиЭсПи».