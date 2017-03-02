Exactfarming создала платформу для сельскохозяйственного интернета вещей

Exactfarming объявила о разработке программной платформы Sensor Hub для сбора данных с любых типов сельскохозяйственных датчиков. Как рассказали CNews в компании, платформа позволит фермерам и агрономам в реальном времени контролировать состояние своих посевных площадей.

«Технологии интернета вещей активно проникают в сельское хозяйство. Сегодня фермер может оперативно отслеживать такие важные показатели как температура воздуха и почвы, влажность, атмосферное давление и так далее, просто установив на полях соответствующие датчики. Sensor Hub – это первое решение, которой позволяет собирать данные с датчиков самых разных типов в единую информационную систему» - отметил Егор Заикин, директор по развитию Exactfarming.

Заказчиками Sensor Hub должны стать производители датчиков – технология дает возможность донести информацию, собранную датчиками, до конечного потребителя. Партнерами платформы уже стали производители сельскохозяйственных метеостанций Kataon и Caipos. Датчики, подключенные к Sensor Hub, установлены в десяти хозяйствах Саратовской и Калужской областей, Краснодарского края, Чувашской республики.

Информация с датчиков позволяет аграриям принимать более точные и взвешенные решения по технологии производства: какие именно работы следует выполнить на полях, когда, с использованием какой техники и каких препаратов. В итоге, это дает возможность повысить эффективность производства и уменьшить затраты.

Веб-сервис Exactfarming агрегирует всю информацию, необходимую фермерам и агрономам, в том числе, прогноз погоды, спутниковые снимки полей, состав почвы на каждом поле, сведения о ранее вносившихся удобрениях и средствах защиты растений. Данные, собранные датчиками на полях, будут доступны пользователям в контексте этой информации, что многократно повысит их ценность.

Веб-сервис Exactfarming был запущен в начале 2016 года. На данный момент им пользуются более 1600 хозяйств общей площадью 2,2 млн га.