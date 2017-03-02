Элар поставила планетарный сканер в библиотеку Государственного Академического Мариинского театра

Элар объявила о поставке в библиотеку Государственного Академического Мариинского театра планетарного сканера «Элар ПланСкан А2В». Как рассказали CNews в компании, на оборудовании будет оцифровываться нотная часть собрания, которая состоит в основном из редких изданий.

«Библиотека Мариинского театра хранит одно из крупнейших мировых собраний нотных автографов русских и зарубежных композиторов XVIII-XXI столетий», - сказала директор библиотеки, доктор искусствоведения, профессор Мария Щербакова. По ее словам, оцифровка автографов композиторов является инструментом, который позволяет расширять доступ к материалам исследователей и сохранять оригиналы документов за счет предоставления пользователям цифровых копий.

Именно для создания электронных копий нотных автографов, которые бы соответствовали ожиданиям и самой библиотеки, и ее читателей, библиотекой Мариинского театра был приобретен сканер «Элар ПланСкан А2В». Это профессиональное оборудование, зарекомендовавшее себя на многих проектах в библиотеках и музеях, когда требовалось оцифровывать уникальные документы из редких фондов.

«"Элар ПланСкан А2В" оснащен оптикой на основе ПЗС, что обеспечивает высокое качество цифровых изображений. А встроенная система «следящей» светодиодной подсветки без ультрафиолетового и инфракрасного излучения гарантирует, что оригиналам не будет нанесен вред при сканировании», - отметила руководитель направления корпорации Элар по работе с музеями Людмила Морозкина.