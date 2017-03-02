Dell EMC расширила программу Cloud Service Provider и специализированные инженерные разработки решений

Dell EMC объявила об обновлении и дополнительном финансировании программы поддержки поставщиков услуг, в том числе поставщиков услуг связи, операторов кабельных сетей, поставщиков услуг хостинга/колокации, поставщиков услуг публичного облака, специалистов по облачным решениям для вертикальных рынков и поставщиков потребительских интернет-технологий. Обновление включает в себя расширенную программу Cloud Service Provider в рамках общей партнерской программы Dell EMC и специализированные инженерные разработки решений.

По мере того как традиционные предприятия переориентируют свои ИТ-бюджеты на цифровую трансформацию и облачные модели предоставления услуг, возрастает роль поставщиков современных, гибких и оперативных услуг. Учитывая эту тенденцию, поставщики услуг все чаще используют общие инфраструктурные строительные блоки, предоставляющие вычислительные ресурсы, ресурсы хранения и сетевые компоненты для мультиоблачных сервисов, так как такой подход повышает операционную гибкость, ускоряет предоставление услуг, повышает уровень удовлетворенности заказчиков и позволяет дифференцировать администрирование и использование облачных сервисов. Такие строительные блоки могут предоставляться системными интеграторами, поставщиками сетевого оборудования или поставщиками инфраструктуры, но во всех случаях они должны соответствовать строгим требованиям и спецификациям, используемым в отрасли.

В партнерской программе Cloud Service Provider на 2017 год появился расширенный механизм вывода продуктов на рынок. Ожидается, что этот механизм позволит существенно увеличить экосистему партнеров Dell EMC. Программа позволяет участникам создавать дифференцированные облачные услуги, сократить время вывода продуктов на рынок и сократить время окупаемости. Dell EMC осуществляет инвестиции в программу по нескольким ключевым направлениям: расширение преимуществ и компенсаций для партнеров, включая прогнозируемые рибейты на базе выручки и доступ к средствам фондов MDF, как заработанным, так и выделенным; увеличение вознаграждений за перепродажу облачных услуг в рамках программ Cloud Service Provider («Поставщики облачных услуг») и Solution Provider («Поставщики решений»), увеличение инвестиций Dell EMC в поддержку продаж и маркетинг, чтобы расширить возможности совместных продаж и продаж через дистрибьюторов для поставщиков услуг в глобальном масштабе и на местных рынках.

Dell EMC также инвестирует в специализированные инженерные разработки, призванные предоставлять поставщикам услуг тестированные и валидированные системы для различных сценариев использования. В рамках этой модели предлагаются стандартные строительные блоки, созданные на основе ведущих в отрасли компонентов Dell EMC для вычислительных ресурсов, ресурсов хранения и открытых сетевых решений. Эти строительные блоки могут использоваться в развертываниях любого масштаба — от клиентских систем заказчика до гипермасштабируемых ЦОД. Заказчики могут воспользоваться преимуществами инфраструктуры экстремального масштабирования (Extreme Scale Infrastructure) Dell EMC и использовать адаптированные решения, экспертные знания Dell EMC в сфере облачной архитектуры и концепции модульного ЦОД. Эти решения предусматривают интеграцию современной программно-определяемой системы хранения и программно-определяемых сетевых компонентов Dell EMC, включая ScaleIO и OS10 соответственно, а также соответствующие программно-определяемые решения партнеров.

Предлагаемые Dell EMC возможности персонализации для OEM-производителей и обширная экосистема партнеров предоставляют дополнительные варианты выбора, чтобы ускорить выпуск продуктов на рынок.

Такая гибкая основа инфраструктуры соединяется с программными продуктами для виртуализации, автоматизации и оркестрации, предлагаемыми различными участниками экосистемы партнеров, и с пакетом Dell EMC Service Assurance Suite. В результате получается высокомасштабируемая и расширяемая облачная инфраструктура. Поставщики услуг и их партнеры могут размещать в этой инфраструктуре широкий набор рабочих нагрузок, что позволяет модернизировать предоставление услуг и стимулировать создание новых услуг.

На первом этапе эти инженерные разработки затронут решения для виртуализации сетевых функций (NFV), которые в основном предназначены для поставщиков услуг связи.

Мобильным операторам будут предложены валидированные системы для виртуального расширенного пакетного ядра (vEPC) (совместно с Affirmed Networks) и виртуальной мультимедийной IP-подсистемы (vIMS) (совместно с MetaSwitch Networks).

Dell EMC также планирует совместно с Versa Networks выпускать валидированные системы vCPE/SD-WAN для модернизации корпоративных сетевых подключений и VPN-сетей.

В дополнение к этим предложениям подразделение Dell EMC Services готово обеспечить адаптацию к любому набору требований и для любого масштаба. Поставщики услуг имеют возможность сотрудничать с подразделением Dell EMC Services и выстраивать взаимоотношения, выходящие за рамки стандартных удаленных услуг. Благодаря использованию автоматизированных инструментов и глубокому знанию приложений и архитектур, в которых они работают, Dell EMC имеет уникальные возможности, чтобы предлагать стратегические рекомендации для облачных решений. Это дает партнерам широкие возможности перекрестных продаж и повышает окупаемость технологий Dell EMC, используемых для предоставления сервисов публичного облака.

Партнерская программа Dell EMC Cloud Service Provider на 2017 год уже действует и, как ожидается, привлечет более 300 партнеров во всем мире.

Расширенный портал для партнеров Dell EMC уже работает, предоставляя единую точку доступа ко всем ресурсам, преимуществам и услугам для партнеров.

Выпуск валидированных систем Dell EMC для поставщиков услуг запланирован на весну 2017 года.

Джей Снайдер (Jay Snyder), старший вице-президент Dell EMC по глобальным альянсам, поставщикам услуг и отраслям, отметил: «Поставщики услуг переживают этап глубокого изменения способов создания и потребления услуг, и в таких условиях им требуется гибкость и оперативность при минимальных затратах. Благодаря партнерской программе Dell EMC поставщики услуг могут получить лучшие технологии и поддержку вывода на рынок, чтобы оперативно наращивать и предлагать дифференцированные услуги соответственно потребностям заказчиков, повышать свою конкурентоспособность и развивать бизнес».

Том Бернс (Tom Burns), старший вице-президент и генеральный директор Dell EMC по сетям, корпоративным инфраструктурам и решениям для поставщиков услуг, сказал: «Мы стремимся помочь поставщикам услуг в цифровой трансформации операций и моделей предоставления услуг, предлагая внутренние инфраструктуры на базе гибких и масштабируемых общих строительных блоков. Мы хорошо знаем среды, бизнес-требования и партнеров поставщиков услуг и благодаря этому можем предлагать лучшие в своем классе решения — от оборудования и платформ до полностью валидированных систем».