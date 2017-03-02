Commvault представила ряд проектов в сфере здравоохранения

Commvault сообщила о растущем спросе на решение Commvault Data Platform среди поставщиков услуг лечения и медицинских организаций. Как рассказали CNews в компании, различные факторы, в том числе растущие объемы данных и усиливающиеся риски безопасности, более строгие требования законодательства, процессы консолидации в индустрии и сокращение бюджетов на ИТ, стимулируют организации из сектора здравоохранения внедрять комплексную стратегию управления данными на базе Commvault Data Platform.

Платформа Commvault обеспечивает защиту данных содержащихся в электронных медицинских картах и позволяет управлять медицинскими снимками в масштабе всей организации. С помощью продукта Commvault Clinical Archive, организации здравоохранения могут сократить издержки за счет более эффективной защиты, управления и работы с ценной информацией из электронных медицинских карт, медицинских снимков, финансовых и других данных корпоративных систем.

Commvault на ежегодной конференции Health IT Conference (HIMSS17, 19 - 23 февраля в Орландо) объявила о новом партнерстве с компаниями-лидерами индустрии ИТ в здравоохранении: CloudWave, Harmony Healthcare IT и TeraRecon. Commvault представила подготовленную исследовательской компанией IDC аналитику о том, как организации здравоохранения с помощью комплексного управления данными могут создать новые возможности для достижения конкурентных преимуществ.

Партнерство CloudWave и Commvault: Commvault Data Platform была выбрана компанией CloudWave как основа для сервиса OpSus Backup, реализующего для здравоохранения концепцию «резервное копирование как сервиса» backup-as-a-service (BaaS), который позволит организациям этого сектора просто и безопасно использовать облачные технологии для защиты и восстановления критичных для работы данных.

Партнерство Harmony Healthcare IT и Commvault: Commvault заключила партнерское соглашение с Harmony Healthcare IT для расширения возможностей Commvault Data Platform новыми функциями агрегирования данных и вывода приложений из промышленной эксплуатации. Благодаря этому сотрудничеству поставщики медицинских сервисов смогут бесшовно выводить из эксплуатации унаследованные приложения и снизить расходы на управление приложениями при использовании Commvault Data Platform.

Техническое сотрудничество TeraRecon и Commvault: Commvault объявила об успешном техническом сотрудничестве с ведущим поставщиком передовых решений для виртуализации и просмотра медицинских изображений на предприятиях, благодаря которому организации здравоохранения смогут обеспечить доступ к изображениям везде и с невероятной скоростью.

IDC Healthcare Enterprise Data Management White Paper: документ, объясняющий организациям здравоохранения, как решения управления данными корпоративного класса помогают получить преимущество на рынке за счет более надежной защиты данных электронных карточек пациентов, коммерческой информации и других данных, обеспечить архивирование результатов клинических исследований и медицинских изображений, а также улучшают их защищенность от кибератак.

Решение Commvault Clinical Archive включено в список февральского номера самого известного издания по технологиям обработки изображений ITN, которое часто используют в своей работе ИТ-директоры и руководители организаций здравоохранения. Включение Commvault в авторитетный рейтинг VNA Comparison Chart журнала ITN доказывает рост бизнеса компании и ее успехи в секторе решений для обработки медицинских изображений.

«Мы отмечаем рост ценности данных в организациях здравоохранения, но в то же время защита, управление и извлечение важной информации из этих данных постоянно усложняется, - сказал Анант Баласубраманиан (Ananth Balasubramanian), генеральный менеджер отделения Worldwide Healthcare Business компании Commvault. – Мы предоставляем организациям здравоохранения инструменты для внедрения комплексных стратегий управления данными, которые помогут им полностью контролировать свои данные в любое время и независимо от того, где они находятся. Commvault помогает заказчикам упростить защиту и управление данными, а также повысить эффективность IT в здравоохранении для успешного лечения пациентов и сокращения расходов».