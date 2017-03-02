AnyChart открыла код JavaScript библиотек для визуализации данных в рамках релиза 7.13.0

AnyChart объявила об открытии исходного кода своих JavaScript (HTML5) библиотек для создания графиков: AnyChart, AnyStock, AnyGantt и AnyMap. Как рассказали CNews в компании, это было сделано в рамках только что выпущенного для них масштабного обновления 7.13.0. Решения AnyChart получили максимальную гибкость, и теперь веб-разработчики могут добавлять и изменять любые детали на уровне исходников.

Объявив свои решения открытыми и выложив исходный код на GitHub, AnyChart также сделала открытым доступ к билд-скриптам и веткам разработки.

«Все элементы, работу которых обеспечивают наши решения для визуализации данных, всегда можно было настраивать, используя JavaScript API, JSON и XML. Сейчас мы сделали свои JavaScript библиотеки максимально гибкими, поскольку теперь весь исходный код будет находиться в публичном доступе. Открытие AnyChart также выводит нашу надежность в глазах существующих и будущих клиентов на еще более высокий уровень», – сказал Антон Саух, технический директор AnyChart.

Ранее, в сентябре 2016 года, AnyChart открыла исходный код своего графического движка, опубликовав его как GraphicsJS – мощную и легковесную open-source JavaScript библиотеку для рисования и анимации на основе SVG (VML в старых браузерах). Позднее, в рамках крупного мероприятия DeveloperWeek в Сан-Франциско, этот продукт получил награду Devies Award как лучшая JavaScript технология. В отличие от библиотеки GraphicsJS, свободно доступной под лицензией BSD, использование AnyChart, AnyStock, AnyMap и AnyGantt остается платным за исключением образовательных, личных и прочих некоммерческих целей.

Вдобавок к открытию исходного кода все решения компании AnyChart для создания интерактивных графиков получили ряд новых важных функциональных возможностей. В частности, в версии 7.13.0 добавлены плагины для AngularJS, Ember.js, jQuery, Meteor, Node.js и React, улучшена производительность, поддерживается рисование любых оригинальных серий, диаграммы Парето, а также Step (вперед/назад), Stick, Jump Line и вертикальные типы графиков, настройка интерактивности связей в диаграммах Ганта, новые индикаторы для технического анализа (AMA, ATR, KDJ, Bollinger Bands и другие), возможность настройки отдельных точек в графиках со шкалой времени, новые возможности настройки легенды.