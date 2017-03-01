ZTE и Intel заключили партнерское соглашение в области инноваций для интернета вещей

Компания ZTE Corporation, международный поставщик телекоммуникационных решений, а также корпоративных и потребительских технологий для мобильного интернета, и корпорация Intel подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Стороны совместно создадут инновационную лабораторию для исследований и разработки будущих ключевых технологий IoT, в том числе экспериментальных испытаний, а также оценки и создания сопутствующих технологий с целью обеспечения интегрированных рыночно-ориентированных решений для интернета вещей, сообщили CNews в ZTE.

ZTE и Intel уже имеют опыт сотрудничества во многих сферах, включая технологии доступа к интернету вещей, разработку приложений с открытым доступом, платформ IoT и интеграцию решений.

«Согласно концепции Intel, 5G принесет нам более “умный” интернет и более гибкие и дешевые опции сетевого взаимодействия. Мы с нетерпением ждем появления безграничных возможностей, создаваемых 50 миллиардами “смарт”-устройств, — отметил Роуз Скулер (Rose Schooler), вице-президент Intel Sales Group и генеральный директор Intel по вопросам глобальных продаж решений для интернета вещей. — Intel и ZTE будут совместно работать над созданием лаборатории IoT. Используя наш богатый опыт и непрерывные усилия по разработке инноваций, мы создадим новое поколение решений для интернета вещей с целью стимулирования развития экосистемы приложений IoT и процветания данной отрасли».

«Интернет вещей — не только важная составляющая плана “Сделано в Китае-2025” и стратегии интернет+, но и важный путь к продвижению промышленных инноваций и оживления экономики Китая. ZTE продолжает вкладывать средства в исследовательскую и разработческую деятельность для поддержания конкурентоспособности и непрерывного достижения прорывов в ключевых технологиях. Кроме того, ZTE активно изучает бизнес-модели и делает акцент на создании двух ключевых поддерживающих систем — платформы экосистемы IoT и платформы капитала, — заявила Чэнь Цзе (Chen Jie), директор по информационным технологиям ZTE. — Я очень довольна прогрессом, достигнутым Intel и ZTE в сфере научно-исследовательской деятельности для интернета вещей и создания лаборатории инноваций IoT. Я надеюсь, что обе стороны будут и дальше совместно работать над достижением прорывов в области терминалов, сетей и IoE PaaS. Мы будем продвигать создание прикладной экосистемы IoT и стимулировать процветание отрасли интернета вещей путем укрепления промышленного партнерства, устранения хранилищ информации и достижения масштабного промышленного эффекта».

ZTE совместно с Intel удалось создать открытую платформу взаимосвязи, управления и прикладного применения для обслуживания клиентов из секторов «апстрим» и «даунстрим» в пределах отраслевой цепочки. Операционная система (ОС) Smart IoT от ZTE предоставляет интеллектуальные возможности для терминалов IoT, а управляющая платформа интернета вещей обеспечивает упрощенное управление оборудованием и пользовательским доступом. Кроме того, ZTE помогает партнерам использовать возможности всех BIT путем интеграции возможностей обработки данных и облачных вычислений.

Являясь разработчиком ИКТ для отрасли интернета вещей, ZTE предоставляет решения для Internet of Everything (IoE), включающие NB-IoT, стандарты LTE, LTE-M ASIC, модули, операционные системы для «смарт»-устройств и пакеты программ для разработки ПО. Эти решения призваны ускорить развитие различных серверных технологий и упростить исследования в сфере прикладных шлюзов, сенсоров и модулей IoT.

В сегменте терминалов ZTE делает акцент на создании чипов, ОС, коммуникационных моделей, интеллектуальных шлюзов и участвует в отраслевых проектах совместной разработки открытой платформы интернета вещей для терминальной аппаратуры и программного обеспечения для содействия пользователям в ускоренном развитии интеллектуальных терминалов IoT.