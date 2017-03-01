Red Hat представила новую версию платформы Ansible Tower

Red Hat объявила о выпуске Ansible Tower 3.1, новой версии своей платформы автоматизации развертывания и управления конфигурациями без использования программных агентов. Как рассказали CNews в компании, это решение корпоративного уровня обеспечивает комплексную ИТ-автоматизацию в сложных средах, способствуя росту производительности труда и сокращению простоев. Новая версия Ansible Tower упрощает масштабирование производственных процессов DevOps и позволяет гибко формировать задания автоматизации из нескольких готовых сценариев.

Платформа Ansible Tower от Red Hat базируется на открытом проекте Ansible и расширяет его инструментарий для автоматизированного развертывания систем и многоуровневых приложений средствами контроля, усиления безопасности и делегирования полномочий.

Ansible Tower 3.1 предлагает составные задания на основе нескольких сценариев, которые позволяют сформировать новое задание из нескольких уже имеющихся шаблонов, не создавая дополнительные сценарии. При описании алгоритма такого задания можно использовать точки принятия решений, логические ветви и встроенные уведомления, что обеспечивает полную оркестрацию жизненного цикла приложений. Платформа поддерживает горизонтальную кластеризацию для увеличения количества одновременно выполняемых заданий.

Улучшенная страница подробностей задания облегчает работу с результатами выполнения заданий для различных категорий сотрудников. Страница содержит средства поиска в выдаче задания и форматирует данные так, что их можно читать и анализировать прямо в интерфейсе Ansible Tower. Интеграция со службами журналов позволяет индексировать и отслеживать результаты выполнения заданий автоматизации, а также использовать их в корпоративной системе агрегирования и аналитической обработке логов.

Универсальный поиск позволяет осуществлять поиск и фильтрацию в Ansible Tower по имени пользователя-исполнителя задания, шаблону задания, задействованным системам и т. п. Локализация интерфейса представлена двумя новыми языками – французским и японским.

Ansible Tower 3.1 от Red Hat уж доступен на портале Red Hat Customer Portal.

Тим Крамер (Tim Cramer), руководитель отдела разработки Ansible в компании Red Hat, сказал: «Для команд DevOps средства ИТ-автоматизации – это, прежде всего, способ повысить производительность труда при развертывании и сопровождении сложных систем. Появившийся в Ansible Tower 3.1 механизм составных заданий ориентирован именно на это, и он позволяет гибко задавать алгоритм выполнения цепочки сценариев, в том числе и с учетом успешности выполнения предыдущего задания. В результате, сокращается число ручных операций и сроки запуска новых систем».

Мэри Джонстон Тёрнер (Mary Johnston Turner), вице-президент по исследованиям IDC, отметила: «Технологии ИТ-автоматизации с открытым кодом играют важную роль в процессе успешного развития и распространения методологии DevOps в мире корпоративных ИТ-сред. Помимо обеспечения собственно автоматизации, эти технологии помогают разработчикам приложений и специалистам по эксплуатации ИТ-систем слаженными усилиями решать проблемы настройки и оптимизации современных компьютерных сред. Ansible Tower 3.1 предлагает средства автоматизации сложных технологических процессов и помогает командам разработчиков приложений и специалистов по эксплуатации эффективно применять эти средства в повседневной работе».