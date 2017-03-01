Gemalto форсирует внедрение IoT посредством инструмента прототипирования с Cinterion Connect Shield

Gemalto совместно с Intel объявили о внедрении быстрого инструмента прототипирования, который позволит ускорить и упростить создание новых приложений интернета вещей (IoT). Для функционирования электронной печатной платы Cinterion Connect Shield, предназначенной для разработчиков устройств, используется легкодоступная среда проектирования Arduino, а также интеллектуальный чипсет модема, оптимизированного для маломощных устройств IoT, что позволяет продлить срок службы батареи.

Cinterion Connect Shield – это последнее дополнение к портфолио инструментов разработчика от компании Gemalto, которые помогают проектировщикам и системным интеграторам разрабатывать идеи IoT и M2M, основанные на надежных модулях подключения компании. Впервые предоставляется возможность испытать и опробовать концепции, в которых применяется беспроводной модуль LTE Cat. 1 компании Gemalto, с использованием знакомого формата панели Arduino и соответствующего языка программирования. Доступ к прототипированию IoT будет расширен, а время выхода на рынок сокращено, что позволит ускорить развертывание инновационных и эффективных решений.

Стратегический план реализации электронной печатной платы Cinterion Connect Shield от компании Gemalto также предусматривает быстрый переход к новейшему стандарту узкополосного IoT (NB-IoT), предназначенному для поддержки приложений, для функционирования которых приоритетным является продолжительное время работы от батареи и надежная связь в сложных условиях, например, под землей. По этой причине адаптация NB-IoT облегчит хостинг целого ряда новых приложений IoT и M2M, в том числе инициатив, связанных с измерениями и мониторингом, для реализации концепций «умного города» и «умного сельского хозяйства», а также интеллектуального учета в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

«Новый Cinterion Connect Shield замыкает многофункциональный набор инструментов разработчика от компании Gemalto, предназначенный для подключения, обеспечения безопасности и монетизации новой категории решений IoT, – сказал Андреас Хегеле (Andreas Haegele), старший вице-президент структурного подразделения Gemalto по продукции интернета вещей. – Мы вдохновляем разработчиков IoT на изобретение новых приложений, более интеллектуальных и более эффективных, чем когда-либо прежде».

Arduino является общедоступной платформой электроники, основанной на доступных и простых в использовании печатных платах, а также на соответствующем программном обеспечении. Она используется глобальным сообществом проектировщиков и разработчиков для программирования систем на основе микроконтроллеров, которые могут измерять и контролировать объекты в физическом мире. Чтобы обеспечить дополнительные возможности и функциональность, приставки к печатным платам (Shields) подключаются непосредственно к панелям Arduino.

Cinterion Connect Shield сочетает в себе хорошо известный форм-фактор Arduino с высокоэффективным беспроводным соединением и широким спектром интерфейсов для обеспечения максимальной гибкости в построении экспериментальных моделей (PoC) концепции интернета вещей. Эта приставка к печатной плате (Shield) оптимизирует производительность полосы пропускания наряду с базовым набором датчиков и внешней антенной для оптимального приема сигнала, и все это по привлекательной цене.

Во 2 квартале 2017 г. предусмотрена миграция решения к новейшей технологии узкополосного IoT (NB-IoT), доступного для немедленного применения с беспроводным модулем LTE Cat. 1 и оснащенного возвратом в режим 2G, что делает его еще более эффективным. Это предоставляет возможность специалистам и изобретателям IoT испытать на собственном опыте всевозможные преимущества, разнообразие и масштабируемость глобальной сотовой экосистемы.