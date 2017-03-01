Aspen Technology представила специальное ПО для расчета риска с моделированием надежности

Aspen Technology представила новое программное обеспечение Aspen Fidelis Reliability, входящее в пакет aspenONE Asset Performance Management (APM). Как рассказали CNews в компании, пакет расширяет профиль aspenONE, дополняя инструменты проектирования, управления производством, а также управления цепочками поставок, набором функций по техническому обслуживанию производственных активов. Новый функционал помогает решать ключевые задачи, включая нарушения производственного процесса, низкую доступность активов и незапланированные простои.

Компании в обрабатывающих отраслях промышленности теряют миллиарды долларов каждый год от незапланированных простоев и некондиционной продукции из-за нехватки требуемых активов и их надежности. Как можно поддерживать оптимальную доступность активов и снизить риски для достижения плановых показателей производства? Существуют значительные трудности в оптимизации циклов, продолжительности и процедур сервисного обслуживания. Практически невозможно количественно оценить изменения в производительности промышленного предприятия с учетом изменений в проектировании, производственной мощности, операциях и логистике из-за взаимозависимости и сложности этих систем. Понимание всех плюсов и минусов таких изменений обуславливает решения по тратам ограниченных финансовых ресурсов на необходимые нужды для получения от них максимальной отдачи.

Программное обеспечение Aspen Fidelis Reliability - представляет собой инструмент дискретного ситуационного моделирования события, использующий симуляционный метод «Монте-Карло» для моделирования всех возможных будущих показателей эффективности сложных крупномасштабных систем производственных объектов. Aspen Fidelis Reliability является уникальным среди программного обеспечения для стохастического и динамического моделирования в своей способности справиться с любым уровнем сложности данных. Это исключает неконтролируемые предположения, которые приводят к снижению точности результатов. Эти сложные данные, как правило, являются неотъемлемой частью системы, и легко моделируется с помощью Aspen Fidelis Reliability, генерируя результаты, которые способствуют принятию решений, приводящих к максимизации прибыли.

Aspen Fidelis Reliability - это инструмент моделирования надежности, который позволяет собственным промышленным хозяйствам и компаниям-подрядчикам вырабатывать наиболее вероятные результаты, включающие проектирование, производственную мощность, эксплуатацию, сервисное обслуживание, логистику и динамику рынков, и рассчитать финансовое воздействие на любой производственный актив, предприятие в целом или его части. Aspen Fidelis Reliability - программное обеспечение разработанное специально для понимания технологических процессов и уровня воздействия возможных перебоев на весь производственный процесс и прибыль компании, уверенного обоснования логической модели и результатов, c использованием гибкой и открытой технологической платформы.

Компании могут использовать Aspen Fidelis Reliability для достижения заблаговременной оптимизации в процессе проектирования путем внедрения анализа надежности на начальной стадии концептуального проектирования, когда усовершенствования наиболее эффективны и менее затратны, оптимизации схемы капитального резервирования и буферизации для поддержания доступности и максимизации доходности капитала и определения оптимального количества необходимых запасных частей и расходных материалов.

Специально разработанное для нефтегазовых отраслей промышленности, ПО Aspen Fidelis Reliability позволяет клиентам использовать возможности глубокого проектирования и данные по производственным операциям, которые включены в aspenONE для анализа надежности технологического процесса, количественной оценки возможностей и оптимизации имеющихся активов. Инженеры выиграют за счёт возможности с уверенностью предсказывать будущие производственные показатели систем и оборудования. Менеджеры, нацеленные на грамотное распоряжение бюджетом, смогут более легко и точно рассчитывать ROI. Для больших капитальных вложений Aspen Fidelis Reliability будет предсказывать и рассчитывать производительность активов и результаты эффективности инвестиций в течение всего жизненного цикла производственного процесса/промышленного объекта /части производства/производственного комплекса. Менеджерам проектов, Aspen Fidelis Reliability поможет определить преимущества проектов по модернизации и реконструкции производственного комплекса /объекта/части производства, что в свою очередь поможет отдавать приоритет лучшим проектам.

Рон Бек, маркетинг-директор по направлению «Engineering & Construction», AspenTech, отметил: «Мы ожидаем увидеть развитие быстрого концептуального проектирования в нефтегазовой индустрии в 2017 году. Компании специализирующиеся на разведывании, добыче и производстве стремятся получить доступ к передовым технологиям и шаблонам для проектирования, а также сравнивать и смешивать примеры лучших практик и использовать самые эффективные решения для сокращения времени, требуемого для начала промышленной добычи нефти, и снижения общих капитальных затрат и рисков на производственных объектах. Aspen Fidelis Reliability продемонстрировал возможность снижения капитальных затрат на новые проекты более чем на 5% и увеличения производительности более чем на 3% при увеличении уровня доступности производственных активов».