За год число отправителей электронных документов в «Диадоке» удвоилось. Они направили 103 млн документов в адрес 1,4 млн российских компаний. В 2015 г. этот показатель составлял 972 538. Также удвоилось число компаний, которые получили более тысячи документов. Трафик через «Диадок» вырос в два раза в сравнении с 2015 г., сообщили CNews в компании «СКБ Контур».

Всего за 2016 г. через системы «СКБ Контур» передано 290 млн электронных сообщений, не считая отчетности в контролирующие органы. Из них 103 млн — юридически значимые документы (ЭДО), отправленные через «Диадок», и 187 млн EDI-сообщений, прошедших через систему «EDI.Контур». В трафике ЭДО 38% занимают счета-фактуры, 25% — ТОРГ-12, 5% — формализованные акты. Продолжает расти доля неформализованных документов — по итогам 2016 г. она составила 21% против 16% в 2015 г.

В 2016 г. 120 компаний — против 60 в 2015 г. — отправили более 100 тыс. документов. Десять компаний перешагнули миллионный рубеж в годовом трафике. По итогам 2015 г. их было пять. Причем фармдистрибьютор «Катрен» за год направил контрагентам уже более 10 млн электронных юридически значимых документов. Как и в 2015 г., трафик формировали в основном фармацевтическая отрасль, ритейл, телекоммуникационные и энергосбытовые компании, крупные промышленные предприятия.

По информации «СКБ Контур», на развитие рынка в 2016 г. повлияло утверждение электронного формата универсального передаточного документа (УПД) и новые требования к доверенным операторам ЭДО.

«Появление формата УПД позволяет перейти на электронный документооборот компаниям, которые используют универсальный передаточный документ на бумаге, — объяснил Эдуард Шифман, руководитель направления «Электронный документооборот и взаимодействие между предприятиями» компании «СКБ Контур». — Также стартовали с проектами ЭДО организации, которые прицельно ждали данного формата, потому что не хотели внедрять старые, а потом перестраиваться на новый».

Также важным событием в 2016 г. стало изменение требований к доверенным операторам ЭДО. В соответствии с приказом ФНС России от 04.04.2016 № ММВ-7-6/176@ они должны гарантировать роуминг со всеми остальными операторами и подтвердить это одним из двух способов. Первый — заключить роуминговый договор с каждым, а в данный момент их 28. Второй — подписать один договор с роуминговым оператором, который обеспечит каналы связи со всеми остальными.

«“СКБ Контур” пошел вторым путем. Мы заключили трехсторонний договор с “Корус Консалтинг СНГ” и “Такском”, согласно которому каждый из нас является роуминговым оператором и обязуется обеспечить транзит документов для клиентов любых других операторов ЭДО», — пояснил Эдуард Шифман.

За 2016 г. роуминговый трафик в «Диадоке» составил 4,1 млн документов против 1,6 млн по итогам 2015 г. Было создано в три раза больше роуминговых пар — связей между компаниями, которые пользуются «Диадоком», и клиентами других операторов.