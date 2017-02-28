«Ростех» поставил машины связи для обеспечения безопасности на Чемпионате мира по футболу 2018

Госкорпорация «Ростех» досрочно поставила крупную партию командно-штабных машин (КШМ) для нужд Национальной гвардии РФ. Техника связи будет использована для усиления режима безопасности в рамках проведения Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России летом 2018 г., сообщили CNews в «Ростехе».

Командно-штабные машины предназначены для организации полевых узлов радиосвязи. Использование таких комплексов позволяет провести оперативное развертывание сети зашифрованной передачи данных даже во время проведения массовых мероприятия в городских условиях.

Основная особенность КШМ — интеграция сразу нескольких телекоммуникационных систем, работающих в едином информационном пространстве. Как пояснили в «Ростехе», такая архитектура расширяет функционал и повышает оперативные и тактико-технические характеристики узлов связи.

Оборудование КШМ смонтировано в кузове-фургоне на шасси «Камаз», что обеспечивает эргономичность и удобство в круглосуточной эксплуатации. Машина рассчитана на экипаж из пяти человек и может работать на стоянке и в движении. Развертывание КШМ силами экипажа для работы в движении занимает пять минут. Полное развертывание изделия для работы на все типы антенн, с прокладыванием линий абонентской сети, составляет не более 40 минут.

В перспективе архитектура КШМ Р-142НСА-Р предполагает расширение функций за счет применения современных технических средств военного и двойного назначения в соответствии с потребностями внутренних войск Росгвардии. Например, конструкция КШМ предусматривает дальнейшую интеграцию в ее состав комплекта солнечных батарей и систем видеонаблюдения.

Основное производство изделий в составе концерна «Созвездие» (входит в «Ростех») ведет «Рязанский Радиозавод».