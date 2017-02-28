МИСиС автоматизировал работу с зачетными ведомостями студентов на базе Abbyy FlexiCapture

Национальный исследовательский технологический университет МИСиС полностью автоматизировал работу с зачетными ведомостями студентов с помощью технологий Abbyy. Это позволило в короткие сроки обработать более 10 тыс. ведомостей в период зимней сессии. Технологии Abbyy уже широко применялись университетом во время приёмной кампании 2016 г., сообщили CNews в МИСиС.

Самым трудоемким этапом в период приема документов является сбор и обработка персональных данных абитуриентов: паспортов и заявлений. Каждый год выпускники школ приносят более 6 тыс. пакетов документов на поступление, которые необходимо обработать в тот же день.

В ходе приемной кампании 2016 года НИТУ МИСиС использовал решение Abbyy FlexiCapture. Процесс приема документов построен следующим образом: паспорта и заявления поступают на одну из 16 станций сканирования, данные автоматически распознаются и заносятся в базу «1С:Университет». В результате обработка каждого пакета занимает не больше минуты. Для каждого абитуриента создается электронный личный кабинет, в котором можно отслеживать ситуацию с конкурсными баллами.

«Поступление в вуз — очень важный и ответственный этап, как для абитуриентов, так и для их родителей. В НИТУ МИСиС мы стремимся сделать этот процесс комфортным и прозрачным. Чтобы ускорить прием документов, в 2016 году мы приняли решение автоматизировать механизм подачи документов. Это позволило не допустить очередей в приемную комиссию, несмотря на увеличившийся поток абитуриентов. А также обновлять данные о поступающих на сайте университета в режиме реального времени», — отметила ректор НИТУ МИСиС Алевтина Черникова.

Успешное сотрудничество с компанией Abbyy продолжилось во время зимней сессии 2017 г. — Abbyy FlexiCapture было использовано для обработки более 10 тыс. зачетных ведомостей. Программа распознает каждую оценку и автоматически загружает данные в «1С:Университет», точность распознавания составляет 95%. При единовременной обработке 30 ведомостей процесс внесения данных занимает не больше 5 минут, отметили в компании.

В МИСиС работает электронная система «одного окна». Вся информация об учебном процессе, в том числе данные об успеваемости, доступны учащимся на сайте университета. Благодаря быстрому распознаванию ведомостей все оценки появляются в личном кабинете студентов уже в день сдачи экзамена.

Сегодня решение Abbyy работает в 9 институтах НИТУ МИСиС. В ближайшее время планируется подключение 4 филиала университета.