МГТС и «Гольфстрим» запускают сервис «Охранная сигнализация» для корпоративных клиентов

«Московская городская телефонная сеть» (МГТС, входит в группу МТС) совместно с «Гольфстрим охранные системы» сообщила о запуске сервиса «Охранная сигнализация» для корпоративных клиентов, который обеспечит полную безопасность офиса не только от незаконного проникновения, но и возникновения непредвиденных бытовых ситуаций, к примеру, задымления или протечки воды.

В рамках совместного проекта МГТС устанавливает оборудование охранной системы, проводит его комплексное техническое обслуживание и поддержку в режиме 24/7, а также предоставляет канал связи по сети GPON для доставки сигнала от объекта до Центральной станции мониторинга «Гольфстрим охранные системы», информация с которой передается группе быстрого реагирования. В качестве резервного канала связи используется мобильная связь. Время прибытия экипажа на место происшествия не превышает 15 минут по Москве.

В базовый комплект оборудования входит контрольная панель с клавиатурой, беспроводные датчики движения, открытия двери, а также тревожная кнопка. По желанию клиента к основному комплекту могут быть добавлены дополнительные датчики — протечки воды, обнаружения дыма, датчик движения с фотофиксацией, который позволит значительно снизить количество ложных вызовов. Абонентская плата составит от 4700 рублей в месяц. Экономия при подключении охранной сигнализации и интернет-доступа составит более 20% по сравнению с подключением этих же услуг по отдельности.

Кроме того, все клиентам услуги доступно мобильное приложение, через которое они могут управлять охранным комплексом внутри здания, осуществлять постановку и снятие с охраны объекта, просматривать события, моменты фото - и видеофиксации.

«Согласно нашим опросам, более половины представителей малого и среднего бизнеса выразили желание подключить полноценную охрану с четкими сроками реагирования и возможностью дистанционного контроля офиса. Этот спрос подтолкнул нас расширить комплекс охранных услуг для корпоративных клиентов. Запуск совместного решения с компанией «Гольфстрим», занимающей на своем рынке ведущие позиции, позволил нам увеличить спектр предоставляемых услуг в рамках «Цифрового офиса» МГТС, а предпринимателям формировать необходимый для них пакет из современных телекоммуникационных сервисов, оплачивая только те услуги, которые им нужны», - отметил директор по продажам и обслуживанию МГТС Герман Юртаев.