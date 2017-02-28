Mercedes-AMG и Barilla выбрали SAP SuccessFactors для управления персоналом

SAP SE объявила, что Mercedes-AMG и Barilla выбрали облачное решение SAP SuccessFactors для цифровой трансформации управления персоналом. В условиях глобализации и цифровизации рабочих процессов компаниям требуется многофункциональное и гибкое программное обеспечение, которое позволит учитывать локальные особенности при управлении персоналом.

Компания Mercedes-AMG, немецкий производитель спортивных автомобилей и других транспортных средств, выбрала пакет SAP SuccessFactors HCM Suite, включающий SAP SuccessFactors Employee Central и SAP HANA Cloud Platform, для консолидации систем управления персоналом и оптимизации процесса набора кадров. Решение позволит Mercedes-AMG более динамично организовать управление персоналом благодаря постоянным инновациям и реализации стратегии цифровой трансформации компании.

Компания Barilla, производитель макаронных изделий и других продуктов итальянской кухни, представленный более чем в 100 странах, выбрала модули SAP SuccessFactors Employee Central, SAP SuccessFactors Learning и SAP SuccessFactors Performance & Goals. Благодаря данному решению компания Barilla обеспечит стабильный рост и ведение бизнеса за счет повышения квалификации сотрудников и постановки правильных целей.

«Мы рады, что Mercedes-AMG и Barilla пополнили ряды тысяч наших европейских клиентов и выбрали решения SAP SuccessFactors для управления персоналом, — сказал Майк Эттлинг (Mike Ettling), президент SAP SuccessFactors. — Сейчас многие говорят о том, что современное решение по управлению персоналом должно быть простым не только технически, но и с точки зрения его использования сотрудниками, чтобы абсолютно все могли работать с ним».