«Транзас» и Japan Radio Company объявили о глобальном cтратегическом партнерстве

«Транзас» и Japan Radio Company (JRC) объявили о заключении соглашения по стратегическому партнерству в области исследований, технологических разработок, дистрибуции и совместной реализации проектов в морской области.

В результате комплексного партнерства клиентам компаний будет предложено лучшее от двух компаний: навигационные решения для различных классов судов, электронные базы данных и карты, тренажерные решения, решения для операционных центров судоходных компаний и центров управления движением судов, а также глобальная сервисная поддержка.

Техническое сотрудничество, ориентированное на разработку инновационных прикладных решений е-Навигации, обеспечит создание продуктов нового поколения на базе интеграции оборудования и программного обеспечения.

В число первых совместных проектов войдет разработка и проектирование новой продуктовой линейки электронно-картографических систем (ECS), радаров, систем автоматизации управления и мониторинга движения судов.

Используя опыт компании Alphatron в системной интеграции, оборудование производства JRC, программное обеспечение и разработки «Транзаса», это партнерство представляет все самые передовые решения, существующие в морской отрасли и де-факто является ориентиром для будущих морских разработок, решений и систем.

«Стратегическое партнерство с таким ведущим игроком как JRC- это идеальная платформа для создания новых передовых решений в морской отрасли. Вместе мы сможем ответить на растущие потребности наших клиентов по всему миру и гарантировать все те преимущества, которые предоставляет экосистема THESIS, в первую очередь, для обеспечения эффективности и безопасности морской транспортной деятельности», сказал Фрэнк Коулз, генеральный директор компании «Транзас».

«Это глобальное стратегическое партнерство откроет новую эру судоходства», - отметил Юнь Накацава, генеральный управляющий направления Морских систем компании JRC.