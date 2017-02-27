Samsung объявила о стратегическом партнерстве с Microsoft в сегменте корпоративных мобильных решений

Samsung Electronics в рамках Всемирного мобильного конгресса (WMC) в Барселоне объявила о запуске расширенного стратегического партнерства с Microsoft, нацеленного на повышение возможностей мобильного доступа для корпоративных клиентов и поддержку бизнесов в их стремлении к цифровой трансформации. Как рассказали CNews в компании, партнерство Samsung и Microsoft поможет интегрировать сервисы и технологии в сфере программного и аппаратного обеспечения, чтобы предложить профессионалам лучшие решения для удаленного доступа и совместной работы над проектами.

В рамках сотрудничества Samsung и Microsoft создали Galaxy Book — премиальное устройство 2-в-1, ориентированное на корпоративных пользователей. Построенный на платформе Microsoft Windows 10, ультрапортативный трансформер Samsung Galaxy Book обеспечивает доступ ко всем функциям Microsoft Office, повышая производительность при удаленной работе во время командировок и путешествий.

Доступный в вариантах с экранами 10,6 и 12 дюймов, Samsung Galaxy Book выполнен на 2-ядерном процессоре 7-го поколения Intel Core i5 с тактовой частотой 3,1 ГГц (модель 12 дюймов) или 2-ядерным Intel Core m3 с частой 2,6 ГГц (модель 10,6 дюйма).

Совместно с Microsoft Samsung усовершенствовала приложение Samsung Flow для Galaxy Book. Приложение Samsung Flow позволяет пользователям синхронизировать свои смартфоны серии Galaxy с Galaxy Book для Wi-Fi подключения трансформера к точке доступа смартфона, когда подключение по кабелю невозможно. Приложение Samsung Flow взаимодействует с Windows Hello, гарантируя безопасный интерфейс для подключения с выводом уведомлений прямо на экран смартфона.

Трансформер Samsung Galaxy Book на ОС Microsoft Windows 10

«Мы уверены, что сотрудничество с такими ключевыми партнерами, как Microsoft, жизненно важно для успешного внедрения инноваций, так как оно помогает нам формировать правильное видение и строить безупречные решения, эффективно повышающие производительность, — сказал старший вице-президент по маркетингу B2B продуктов Samsung Electronics Джихо Бак (Jeeho Baek). — Корпоративные решения для мобильного доступа позволяют компаниям преодолевать ограничения, связанные с защитой корпоративной информации, и дают возможность сотрудникам оставаться на связи. Вместе с Microsoft мы будем и дальше расширять возможности наших клиентов, предлагая им гибкие и безопасные информационные технологии».

«Microsoft и Samsung совместно работают над созданием инновационных мобильных технологий, которые помогают компаниям и организациям осуществлять цифровую трансформацию, и Samsung Galaxy Book — великолепный пример эффективности этого подхода, — сказал вице-президент по партнерским устройствам и решениям Microsoft Питер Хан (Peter Han). — Новое устройство 2-в-1 Galaxy Book от Samsung позволяет раскрыть цифровые возможности Windows 10, среди которых приложения Windows Ink, побуждающие сотрудников компаний достигать более высоких результатов, применяя новые, более технологичные, мобильные и безопасные подходы к своим обязанностям».

Помимо представления новых аппаратных и программных новинок, Samsung и Microsoft объединяют усилия по глобальному продвижению своих решений, включая партнерские и маркетинговые программы, обеспечивая позитивный эффект для всех участников рынка.