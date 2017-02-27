Российские роботы Promobot начнут осваивать турецкий рынок

Компания Promobot (резидент ИТ-кластера фонда «Сколково») подписала с турецкой компанией Luxra TR контракт на поставку в Турцию в течение ближайших двух лет 40 сервисных роботов. Для этого российские роботы модели Promobot будут адаптированы под турецкий рынок, сообщили CNews в фонде «Сколково».

Контракт предполагает также открытие в Стамбуле представительства российской компании. Оно будет включать в себя сервисный центр и маркетинговое подразделение, которое займется организацией участия роботов в промышленных выставках и продвижением их в другие целевые сегменты — торговые и бизнес-центры, выставочные комплексы, банки и кинотеатры в крупных городах Турции. Кроме того, на базе турецкого представительства будет выстроен центр поддержки клиентов, который займется, в том числе, разработкой и интеграцией новых решений и функциональных возможностей существующей робототехнической платформы.

«В планах представительства — работа с банковским сектором и другими ёмкими корпоративными сегментами. Турецкий рынок для нас очень интересен. У нас похожий менталитет, русский язык в Турции очень популярен. А значит, нам и нашим партнерам будет легче продвигать продукт на местном рынке», — считает Алексей Южаков, председатель совета директоров компании Promobot.

«Для нас большая честь стать эксклюзивным представителем и сервис-провайдером компании Promobot на турецком рынке. Мы верим, что роботы Promobot — потрясающий продукт, и у него большие перспективы, — заявил Шен Серкан, генеральный директор Luxra TR. — Вместе мы создаем будущее».

«Раньше мы часто слышали мнение о том, что российскому роботу якобы не хватает инновационности, научной новизны и т.п. Но теперь уже очевидно, что рынок — лучший эксперт, а продажи — лучшая метрика успеха продукта. Сделка в Турции показывает, что Promobot успешно конкурирует на зарубежных рынках и постепенно, шаг за шагом, выводит российскую робототехнику на мировую орбиту», — отметил Альберт Ефимов, руководитель робототехнического центра «Сколково».

Ольга Аврясова, проектный менеджер ИТ-кластера фонда «Сколково», со своей стороны добавила: «Сейчас роботы, производимые компанией [Promobot — прим. CNews], пользуются спросом как в России, так и за рубежом: число роботов, отправленных и ожидающих отправки заказчикам за рубеж, приближается к 300, а в РФ — составляет около 1000 штук. При этом дилерская сеть компании постоянно растет: потребителям во всем мире нужен оптимальный по соотношению цена-качество продукт, и компания его предоставляет».