«RG-Soft» представила решение «RG-Soft:Вывоз мусора»

«RG-Soft», официальный партнер компании «1С», объявила о выпуске собственного отраслевого решения «RG-Soft:Вывоз мусора». Как рассказали CNews в компании, программный продукт предназначен для управления и учета в компаниях, занимающихся сбором, вывозом и сортировкой отходов (ТБО, промышленные отходы, вторсырье, стеклобой, чермет, цветмет, полиэтилен, строительные отходы, грунт, снег и т.д.) Программа выполнена на базе типовой конфигурации «1С:Управление небольшой фирмой 8» и содержит весь необходимый функционал для организации работы мусоровывозящей компании.

Продукт существует на рынке уже более 6 лет, имеет две версии «Стандарт» и «ПРОФ», и помогает решать такие задачи, как диспетчеризация, сокращение времени на обработку различной документации, расчет зарплаты водителей, нормативный учет топлива, учет местонахождения бункеров, учет собственных и сторонних талонов, расчеты с населением, учет затрат на автомашины и ведение экологической отчетности в соответствии со справочником ФККО.

Помимо этого, «RG-Soft:Вывоз Мусора» имеет собственное мобильное приложение, которое позволяет водителям отказаться от бумажных маршрутных листов, получать в течение дня дополнительные задания на вывоз мусора, просматривать дополнительную информацию о задании, фиксировать в приложении фактически вывезенный мусор и фиксировать в приложении фотографии контейнеров до и после погрузки мусора. Для диспетчера приложение позволяет отказаться от ручной обработки бумажных маршрутных листов, передавать информацию о дополнительной заявке на вывоз мусора без обзвона водителей и контролировать вывоз мусора по фотографиям, которые делают водители.

Решение интегрировано с программным продуктом «1С:Предприятие 8. Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS», которое является специализированным отраслевым решением на платформе «1С:Предприятие 8» для осуществления ГЛОНАСС/GPS мониторинга подвижных объектов и транспорта. Эта функциональность позволяет беспрепятственно экспортировать справочники площадок и автомашин без дублей, выгружать показатели пробега и топлива в путевой лист нажатием одной кнопки, тем самым снижая к нулю вероятность обмана водителями при заполнении путевых листов.

Роман Голубицкий, генеральный директор «RG-Soft», сказал: «Данный продукт был создан, ориентируясь на реальные потребности компаний, осуществляющих деятельность по сбору и транспортировке отходов. Над данным решением ведется систематическая работа по улучшению и расширению функционала, так, ежемесячно выходят постоянные обновления, которые позволяют нашим клиентам получать доступ к самым современным и актуальным возможностям».