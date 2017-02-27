Multi Digital Services из «Сколково» показала платформу для виртуального LTE-роуминга в 100+ странах мира

Multi Digital Services (резидент IT-кластера Фонда «Сколково») на проходящем в Барселоне Всемирном мобильном конгрессе (Mobile World Congress, 27 февраля - 2 марта) продемонстрировала платформу, позволяющую виртуальным операторам обеспечить своих абонентов связью LTE-качества и локальными тарифами в 100+ странах мира. Как рассказали CNews в компании, первый коммерческий запуск будет осуществлен европейским виртуальным оператором «Кантриком» уже весной этого года. Его абоненты смогут без роуминговых наценок получить высококачественную мобильную связь не только в домашнем регионе, но и по всему миру.

Инновационное решение, разработанное Multi Digital Services, включает технологию загрузки мобильных профилей «по воздуху», удобные интерфейсы для покупки пакетов мобильных услуг и Global Mobile Data Exchange для доступа к сервисам десятков сотовых операторов по всему миру.

Любой оператор, установивший платформу Multi Digital Services, получает возможность продавать свои услуги другим участникам биржи. Например, абоненты азиатского участника, приезжая в Европу, автоматически подключаются к сети европейского участника, без смены сим-карты и своего домашнего номера.

У абонентов появляется выбор – пользоваться в поездках привычным дорогим роумингом или в один «клик» покупать услуги через платформу Multi Digital Services. Прямое подключение к провайдеру-участнику биржи обеспечивает LTE-качество и локальные тарифы (в пределах 10 евро за ГБ) более чем в 100 странах мира.

Олег Правдин, основатель проекта Multi Digital Services, отметил: «Данное решение – это возможность для небольших операторов находить своих клиентов по всему миру и наравне конкурировать с крупными операторами. А удобные интерфейсы платформы позволяют быстро интегрироваться с биллингом оператора, с личным кабинетом и мобильным приложением».

Дмитрий Ходьков, руководитель направления «Телекоммуникации» IT-кластера Фонда «Сколково», сказал: «Мобильная связь уже стала предметом первой необходимости для миллиардов людей по всему миру. И задача операторов – обеспечить им сервис высочайшего качества по приемлемым ценам в любой точке мира».