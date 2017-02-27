Mediatek представила технологию CorePilot 4.0 для энергоэффективной работы смартфонов

Mediatek представила технологию CorePilot 4.0, управляющую нагрузкой смартфона таким образом, чтобы обеспечивать баланс между мощностью и энергоэффективностью. Технология CorePilot 4.0 доступна в новейшем чипсете Helio X30 и экономит на 25% больше энергии по сравнению с предыдущей версией технологии.

CorePilot 4.0 использует систему распределения ресурсов устройства, в том числе контролирует температуру, расставляет приоритеты в задачах, прогнозирует энергопотребление. В итоге устройство работает в наиболее эффективном режиме и выполняет все необходимые задачи.

«Как наше сердце автоматически поддерживает сложнейшую работу организма, так и CorePilot 4.0 автоматически направляет мощность устройства именно на те задачи и именно в то время, когда и где это необходимо, – сказал исполнительный вице-президент и управляющий содиректор компании Mediatek Джеффри Ю (Jeffrey Ju). – Сегодня пользователи хотят от своих смартфонов одновременно и максимальной производительности, и долгих часов без подзарядки аккумулятора. И CorePilot 4.0 прекрасно уравновешивает мощность и энергоэффективность, адаптируясь к конкретным требованиям пользователя к устройству».

CorePilot 4.0 работает на трехкластерной архитектуре от Mediatek. Три кластера ядер выполняют задачи разного уровня – минимальные, средние и максимальные – для наилучшего баланса между требованиями приложений и задач.

Многие процессоры для смартфонов имеют только два типа ядер – для задач, требующих большого количества энергии, и более простых задач. Трехкластерная конфигурация от Mediatek обеспечивает дополнительную гибкость, необходимую для достижения оптимального баланса между мощностью и энергоэффективностью.

CorePilot 4.0 включает в себя централизованные умные системы планирования задач, которые оптимизируют расход энергии. Среди новых функций CorePilot 4.0 – UX Monitoring и System Power Allocator (SPA). System Power Allocator – это система распределения питания, которая прогнозирует сценарий использования энергии. Она определяет, какое из приложений в данный момент является для пользователя наиболее важным, и контролирует потребление энергии. UX Monitoring анализирует информацию, поступающую от системы, ее текущее состояние, запущенные процессы и задачи, которые требуют незамедлительного исполнения.

Технология CorePilot 4.0 определяет порядок работы кластеров, состоящих из ядер с разной частотой, что дает оптимальное напряжение для текущей загрузки. Это обеспечивает стабильную работу устройства при максимальной производительности и минимальном энергопотреблении.