Konica Minolta представила новую серию цветных МФУ bizhub формата A4

Konica Minolta Business Solutions Russia (Konica Minolta) объявила о запуске на российском рынке серии bizhub C3351/С3851/С3851FS, в которую входят три цветных многофункциональных устройства (МФУ) формата A4. Как рассказали CNews в компании, аппараты обладают широким спектром возможностей индивидуальной настройки и подключения к внешним устройствам и сервисам.

«Благодаря функциям подключения к внешним устройствам и сервисам, а также различным сценариям персонализации, все устройства новой серии bizhub C3351 легко интегрируются в инфраструктуру печати компании и отлично справляются даже со сложными задачами, – сказала Мария Харлампиди, продакт-менеджер Konica Minolta Business Solutions Russia. – Устройства серии bizhub C3351 оснащаются теми же контроллерами, что и МФУ Konica Minolta формата A3, поэтому их можно использовать не только как основные МФУ в небольших и средних компаниях, но и как органичное дополнение к установленным устройствам А3 формата в крупных офисах».

Простой понятный интерфейс новой серии bizhub C3351 идентичен устройствам Konica Minolta формата A3. Пользователь может управлять новыми МФУ, не тратя времени на дополнительное обучение. Управление МФУ осуществляется с сенсорной панели диагональю 7 дюймов аналогично работе с современным планшетом или смартфоном. Новые МФУ могут подключаться к мобильным сервисам, например, Apple AirPrint и Google Cloud Print, для гибкого процесса работы и улучшения качества взаимодействия с мобильными устройствами.

Пользователь может настроить интерфейс МФУ в соответствии с индивидуальными задачами, добавляя кнопки быстрого доступа, виджеты, приложения или логотип своей компании. Благодаря персональным настройкам и сценариям bizhub C3351/С3851/С3851FS более эффективно выполняют как простые, так и сложные задачи копирования, печати, сканирования и отправки/приема факсов.

bizhub C3851FS стандартно оснащен встроенным финишером для дополнительного удобства послепечатной обработки документов формата A4. Благодаря использованию новейших технологий МФУ bizhub C3351/С3851/С3851FS отличаются низким энергопотреблением и улучшенными экологическими характеристиками.