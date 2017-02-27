HP Inc. продемонстрировала новые печатные машины для бизнеса

Компания HP Inc. объявила о выпуске печатной машины HP PageWide Web Press T235 HD, являющейся одним из представителей «цветной» серии T200 HD. Эта струйная печатная машина с непрерывной подачей позволяет поставщикам услуг печати обеспечить высокое качество предоставляемой продукции при невысоких затратах, сообщили CNews в HP.

Печатная машина T235 HD — это платформа с доступной стоимостью владения, предназначенная для издательской деятельности, крупнотиражной печати почтовых отправлений и коммерческой печати. Для более высокой производительности она может быть модернизирована до модели HP PageWide Web Press T240 HD.

«Печатная машина HP PageWide T235 HD облегачает поставщикам услуг печати переход из аналоговой среды в цифровую, — заявил Эрик Виснер (Eric Wiesner), руководитель подразделения НР по семейству машин HP PageWide. — Платформа HP PageWide Web Press уже побила рекорд в 210 млрд распечатанных страниц, и T235 HD еще больше стимулирует принятие рынком технологии струйной печати НР».

Используя разработанную компанией НР архитектуру сопел высокого разрешения (High Definition Nozzle Architecture = HDNA) с собственным разрешением 2400 сопел на дюйм, печатная машина HP PageWide Web Press T235 HD с функцией двусторонней печати обеспечивает производительность 122 м/мин в высокопроизводительном режиме с применением технологии однокапельной печати. Она также способна работать со скоростью 61 м/мин в режиме высокого качества, при котором используются технологии двухкапельной печати с семью уровнями полутонирования на цвет, рассказали в компании. В этом режиме также обеспечивается низкий уровень зернистости печати, что позволяет достичь большей равномерности оттенков кожи, плавности цветовых переходов и однородности вспомогательных цветов в сплошных фрагментах, уточнили в HP.

«Крупнотиражные решения PageWide позволяют поставщикам услуг печати придавать большую коммерческую привлекательность крупнотиражным, насыщенным различными данными документам благодаря именно тому уровню производительности и качества цветов, который требуют заказчики, — добавил Виснер. — HP PageWide T235 HD экономична и, в то же время, позволяет подстраивать печать под определенные нужды, получая самые разнообразные результаты».

Помимо модели HP PageWide Web Press T235 HD, компания представила на выставке Hunkeler Innovationdays цифровую печатную машину HP Indigo 12000 Digital Press, а также продемонстрировала возможность создавать книжные блоки из рулонов, которые напечатаны на новой двусторонней печатной машине HP Indigo 50000 Digital Press формата B1. Рулоны шириной 762 мм печатной машины НP Indigo 50000 будут склеены в книжные блоки с помощью высокопроизводительного решения для создания книжных блоков компании Hunkeler. Установка первой печатной машины HP Indigo 50000 была завершена в этом месяце в компании Digital Lizard, расположенной в штате Невада (США), указали в HP.